На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun»

Ведущими мероприятия стали Вэл и Вики из утреннего шоу «Бригада У», а за выступлением музыкантов со сцены VK Stadium наблюдало 7000 человек, а также сотни тысяч зрителей онлайн и многомиллионная аудитория в FM-диапазоне.Присутствующие на мероприятии гости с 7 до 10 утра разрывали танцпол, отрываясь под любимые треки исполнителей Rompasso, SHEBA, DAASHA, LURIQ, Звонкого, JONY. А настоящим сюрпризом стала презентация трека KDDK и группы The Hatters Bloody Sun.«Мы собрались и за 20 минут написали песню, которая объединяет нас, отражает наши сильные стороны», – уже после выступления рассказал фронтмен The Hatters Юрий Музыченко.«И каждый из нас принес в песню что-то свое. Все было очень быстро и легко. Это и есть настоящее творчество!» – добавил KDDK, говоря о коллаборации артистов, которая была эксклюзивно представлена на площадке.