Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun»

Сегодня, 20:14
И это была премьера.

На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun»
Ведущими мероприятия стали Вэл и Вики из утреннего шоу «Бригада У», а за выступлением музыкантов со сцены VK Stadium наблюдало 7000 человек, а также сотни тысяч зрителей онлайн и многомиллионная аудитория в FM-диапазоне.

На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun»


Присутствующие на мероприятии гости с 7 до 10 утра разрывали танцпол, отрываясь под любимые треки исполнителей Rompasso, SHEBA, DAASHA, LURIQ, Звонкого, JONY. А настоящим сюрпризом стала презентация трека KDDK и группы The Hatters Bloody Sun.

На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun»


«Мы собрались и за 20 минут написали песню, которая объединяет нас, отражает наши сильные стороны», – уже после выступления рассказал фронтмен The Hatters Юрий Музыченко.

На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun»


«И каждый из нас принес в песню что-то свое. Все было очень быстро и легко. Это и есть настоящее творчество!» – добавил KDDK, говоря о коллаборации артистов, которая была эксклюзивно представлена на площадке.

На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun»

← Бритни Спирс оштрафовала полиция

Ключевые слова: The Hatters, KDDK

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Юрий Музыченко заявил, что Сергей Шнуров поломал жизнь покаления
Участник группы Little Big и The Hatters Юрий Музыченко устроил дебош в ночном клубе
Клип JONY на песню "Ты беспощадна" преодолел отметку 20 млн просмотров
Марсель
На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun» И это была премьера.
Бритни Спирс оштрафовала полиция Несколько дней полицейские города Вентура штата Калифорния задержали Бритни Спирс.
Джада Пинкетт-Смит сообщила, что рассталась с Уиллом Смитом Жена Уилла Смита рассказала, что они закончили свои отношения семь лет назад.
Роман Костомаров сообщил, что ему пришлось продать мотоцикл ради покупки протеза Недавно Роман Костомаров продемонстрировал как приспосабливается к новой жизни.
Дима Билан отменил концерты из-за болезни 41-летний Дима Билан попал в больницу.
Ксения Бородина пострадала во время съемки видео Ксения Бородина сейчас отдыхает в Тайланде.
Софи Тернер и Джо Джонас договорились об опеке над детьми В конце лета стало известно о разводе Софи Тернер и Джо Джонаса.
Анастасия Костенко опровергла слухи о том, что была беременна во врем пластической операции Недавно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сообщили, что ждут четвертого ребенка.
Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека к его бывшей жене Недавно Бена Аффлека заметили в компании его бывшей жены Дженнифер Гарнер.
Принцесса Беатрис появилась на публике в полупрозрачном платье Несколько дней назад 35-летняя принцесса Беатрис появилась на благотворительном мероприятии Art of Wishes Gala.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.