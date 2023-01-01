В этот же день ей придется явиться в суд, чтобы доказать наличие прав и страховки. Вторым важным событием этого дня для Бритни станет выход ее мемуаров, посвященным опеке и отношениям с семьей. По слухам, певица уже задумалась о выпуске еще одной книги, где расскажет о романе с Сэмом Асгари.
Бритни Спирс оштрафовала полиция
Сегодня, 19:22
Несколько дней полицейские города Вентура штата Калифорния задержали Бритни Спирс.
Певица, находясь за рулем своего белого Mercedes, превысила скорость на 33 километра. Кроме этого она не смогла предъявить права и страховку на автомобиль. В итоге сотрудники полиции выписали ей штраф в размере $ 1140, что составляет более 113 тысяч рублей. Эту сумму она должна выплатить до 24ого октября.
В этот же день ей придется явиться в суд, чтобы доказать наличие прав и страховки. Вторым важным событием этого дня для Бритни станет выход ее мемуаров, посвященным опеке и отношениям с семьей. По слухам, певица уже задумалась о выпуске еще одной книги, где расскажет о романе с Сэмом Асгари.
В этот же день ей придется явиться в суд, чтобы доказать наличие прав и страховки. Вторым важным событием этого дня для Бритни станет выход ее мемуаров, посвященным опеке и отношениям с семьей. По слухам, певица уже задумалась о выпуске еще одной книги, где расскажет о романе с Сэмом Асгари.
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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс
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Количество просмотров: 429
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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Бритни Спирс оштрафовала полиция Несколько дней полицейские города Вентура штата Калифорния задержали Бритни Спирс.
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