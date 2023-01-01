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Бритни Спирс оштрафовала полиция

Сегодня, 19:22
Несколько дней полицейские города Вентура штата Калифорния задержали Бритни Спирс.

Бритни Спирс оштрафовала полиция
Певица, находясь за рулем своего белого Mercedes, превысила скорость на 33 километра. Кроме этого она не смогла предъявить права и страховку на автомобиль. В итоге сотрудники полиции выписали ей штраф в размере $ 1140, что составляет более 113 тысяч рублей. Эту сумму она должна выплатить до 24ого октября.

Бритни Спирс оштрафовала полиция


В этот же день ей придется явиться в суд, чтобы доказать наличие прав и страховки. Вторым важным событием этого дня для Бритни станет выход ее мемуаров, посвященным опеке и отношениям с семьей. По слухам, певица уже задумалась о выпуске еще одной книги, где расскажет о романе с Сэмом Асгари.

Бритни Спирс оштрафовала полиция

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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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