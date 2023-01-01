Наталья Рудова наглядно доказала поклонникам, что никому не завидует

Звезда сериала «Татьянин день» тщательно следит за собой и часто выкладывает в блоге подтверждающие это фотографии.Несколько дней назад актриса устроила традиционную рубрику «вопрос/ответ». Один из подписчиков поинтересовался у Натальи, не завидует ли она красивым и молодым девушкам. В обратной связи Рудова решила выложить свою пикантную фотографию. Перед фолловерами звезда предстала практически без одежды.«Посмотрите на меня внимательно..Кому я могу завидовать?» — ответила Наталья.Рудова также сняла ролик и пошутила над ситуацией, когда девушку не зовут замуж. Актриса считает, что не стоит из-за этого переживать, а лучше «веселиться и жить в кайф».Подписчики Натальи с ней согласились. Многие выразили недоумение, почему в нашем мире замужество преподносят как великое достижение человека. По мнению фолловеров, лучше быть одной, чем вместе с кем попало.