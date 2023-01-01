Стефания Маликова очаровала поклонников своим «кукольным» нарядом

Девушка добилась популярности благодаря своему утонченному чувству стиля. Окончив журфак МГИМО, она занялась созданием одежды, а также ведением личного блога в социальных сетях.На днях на странице Стефании появилась серия новых фотографий. Дочь Дмитрия Маликова продемонстрировала на себе свой новый наряд, состоящий из женственного черного платья с белым подъюбником, сумочки в форме сердечка и массивных сережек. Образ девушка завершила туфлями на высоком каблуке.«Зима в сердце, на душе вьюга», - подписала снимки Маликова.Поклонники остались в восторге от романтичного наряда Стефании и тут же стали интересоваться, можно ли приобрести платье. Звездная наследница ответила, что совсем скоро его можно будет купить.Остальные фолловеры восхитились внешним видом девушки в целом, уделив особое внимание ее стройным ногам: «Прелестно всё – Стеша, платье, ноги!», «Стеша, ножки — что надо!», «Ну просто куколка в этом платье! Очарование!».