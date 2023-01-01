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Стефания Маликова очаровала поклонников своим «кукольным» нарядом

Сегодня, 10:48
23-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания решила не идти по стопам звездного отца.

Стефания Маликова очаровала поклонников своим «кукольным» нарядом
Девушка добилась популярности благодаря своему утонченному чувству стиля. Окончив журфак МГИМО, она занялась созданием одежды, а также ведением личного блога в социальных сетях.

На днях на странице Стефании появилась серия новых фотографий. Дочь Дмитрия Маликова продемонстрировала на себе свой новый наряд, состоящий из женственного черного платья с белым подъюбником, сумочки в форме сердечка и массивных сережек. Образ девушка завершила туфлями на высоком каблуке.

Стефания Маликова очаровала поклонников своим «кукольным» нарядом


«Зима в сердце, на душе вьюга», - подписала снимки Маликова.

Поклонники остались в восторге от романтичного наряда Стефании и тут же стали интересоваться, можно ли приобрести платье. Звездная наследница ответила, что совсем скоро его можно будет купить.

Стефания Маликова очаровала поклонников своим «кукольным» нарядом


Остальные фолловеры восхитились внешним видом девушки в целом, уделив особое внимание ее стройным ногам: «Прелестно всё – Стеша, платье, ноги!», «Стеша, ножки — что надо!», «Ну просто куколка в этом платье! Очарование!».

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Ключевые слова: Стефания Маликова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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