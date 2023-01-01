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Жена Федора Смолова продемонстрировала беременный живот в облегающем платье

Сегодня, 11:16
В начале лета 33-летний нападающий «Динамо» Федор Смолов связал себя узами брака.

Жена Федора Смолова продемонстрировала беременный живот в облегающем платье
Женой спортсмена стала 29-летняя модель, блогер и диджей Карина Истомина. Уже в сентябре возлюбленные объявили, что находятся в ожидании ребенка.

Для многих стало настоящей неожиданностью интересное положение новоиспеченной супруги футболиста. Еще после свадьбы многие стали подозревать, что такая спешка напрямую связана с беременностью девушки, однако они сами это никак не комментировали.

На данный момент Истомина находится уже на последних сроках. Недавно на странице ее блога появилась серия новых снимков с уже внушительным животом. Карина позировала на фоне Дубайских небоскребов.

Жена Федора Смолова продемонстрировала беременный живот в облегающем платье


Избранница спортсмена не стала никак подписывать фотографии, ограничившись лишь эмодзи в виде еще не вылупившегося яйца.

Жена Федора Смолова продемонстрировала беременный живот в облегающем платье


Фолловеры Истоминой восторженно отреагировали на ее новые снимки и принялись делать девушке комплименты: «Тебе очень идет беременность», «Эффектная будущая мамочка», «Животик большой, а фигурка точеная».

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Ключевые слова: Карина Истомина, Федор Смолов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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