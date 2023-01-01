Жена Федора Смолова продемонстрировала беременный живот в облегающем платье

Женой спортсмена стала 29-летняя модель, блогер и диджей Карина Истомина. Уже в сентябре возлюбленные объявили, что находятся в ожидании ребенка.Для многих стало настоящей неожиданностью интересное положение новоиспеченной супруги футболиста. Еще после свадьбы многие стали подозревать, что такая спешка напрямую связана с беременностью девушки, однако они сами это никак не комментировали.На данный момент Истомина находится уже на последних сроках. Недавно на странице ее блога появилась серия новых снимков с уже внушительным животом. Карина позировала на фоне Дубайских небоскребов.Избранница спортсмена не стала никак подписывать фотографии, ограничившись лишь эмодзи в виде еще не вылупившегося яйца.Фолловеры Истоминой восторженно отреагировали на ее новые снимки и принялись делать девушке комплименты: «Тебе очень идет беременность», «Эффектная будущая мамочка», «Животик большой, а фигурка точеная».