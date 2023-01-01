Ирина Безрукова заявила, что семья не является залогом 100% счастья

За плечами звезды два неудачных брака и смерть единственного сына Андрея. Но несмотря ни на что, женщина старается не падать духом. Подтверждением этому послужил ее новый пост на странице в социальных сетях.Ирина опубликовала несколько жизнерадостных фотографий и порассуждала на тему личного счастья. По словам Безруковой, многие люди ошибочно ждут какого-то подходящего момента, чтобы стать счастливыми.«Я вот не могу сказать, что карьера, материальные приобретения, мужья и дети — залог 100% счастья.. Работа превращается в рутину, страсть угасает, трепет проходит. Подарки радуют какое-то непродолжительное время, а воспитание детей очень непростой и энергозатратный процесс», — отметила она.По мнению Ирины, человека невозможно насильно сделать счастливым. Важно по-настоящему уметь радоваться простым вещам и обстоятельствам.В качестве напутствия своим поклонникам экс-жена Сергея Безрукова пожелала каждому найти гармонию, в первую очередь в себе, а не надеяться на кого-то другого.