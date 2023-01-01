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19-летняя Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии на крыше

Вчера, 22:42
Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева Кассель успешно строит модельную карьеру.

19-летняя Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии на крыше

К своим столь юным годам девушка уже многого добилась. Звездную наследницу, к примеру, часто приглашают на различные светские вечеринки, а также на модные съемки. Несколько дней назад Дева поделилась новыми фотографиями.

Сначала юная Кассель позировала в блестящем платье, которое было усыпано бисером. Модель приняла эффектную позу, крепко взявшись руками за перила лестницы на крыше.

19-летняя Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии на крыше


Далее Дева переоделась в черное боди с пикантными вырезами. В качестве реквизита девушка использовала зонтик.

19-летняя Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии на крыше


После Кассель дополнила свой образ свободными светлыми джинсами.

19-летняя Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии на крыше


Поклонники остались под впечатлением от ее новых снимков. В комментариях фанаты Девы оставили ей множество приятных слов и комплиментов, параллельно продолжая выяснять, на кого же из звездных родителей девушка похожа больше: «Папины глаза на мамином лице», «Красивая и чувственная», «Все больше похожа на прекрасную Монику».

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Ключевые слова: Дева Кассель, olganews

Количество просмотров: 1 092
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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