19-летняя Дева Кассель снялась в чувственной фотосессии на крыше

К своим столь юным годам девушка уже многого добилась. Звездную наследницу, к примеру, часто приглашают на различные светские вечеринки, а также на модные съемки. Несколько дней назад Дева поделилась новыми фотографиями.Сначала юная Кассель позировала в блестящем платье, которое было усыпано бисером. Модель приняла эффектную позу, крепко взявшись руками за перила лестницы на крыше.Далее Дева переоделась в черное боди с пикантными вырезами. В качестве реквизита девушка использовала зонтик.После Кассель дополнила свой образ свободными светлыми джинсами.Поклонники остались под впечатлением от ее новых снимков. В комментариях фанаты Девы оставили ей множество приятных слов и комплиментов, параллельно продолжая выяснять, на кого же из звездных родителей девушка похожа больше: «Папины глаза на мамином лице», «Красивая и чувственная», «Все больше похожа на прекрасную Монику».