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Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»

Сегодня, 11:13
Показ состоялся 11 октября.

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»
В этот вечер, чтобы посмотреть романтическую комедию, лауреата фестиваля «Новый сезон» - «Страсти по Матвею», звезды собрались в кинотеатре «Художественный».

Фильм представили исполнители главных ролей Денис Власенко и Валери Зоидова,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


режиссер Сергей Ильин, генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Георгий Шабанов и Иван Капитонов, а также другие члены творческой группы. Гостей премьеры ждал сюрприз от мужского камерного хора LOGOS, который также принял участие в создании фильма и исполнил те же композиции.

Премьеру посетили: актеры Тимофей Трибунцев и Алексей Розин, телеведущая Юлия Барановская,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


актёр Егор Корешков с супругой,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


актрисы Стася Милославская и Анфиса Черных,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


режиссер Евгений Сангаджиев и актриса Ксения Андрианова,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


режиссер Никита Власов,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


актриса Ирина Пегова,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


актер Алексей Гаврилов, режиссер Антон Федотов, продюсер Пётр Ануров, телеведущий Тимур Соловьев,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


певица Наталья Гордиенко,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


Анна Титова, Руслан Усачев, Мирослав Радченко,

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


Людмила Филиппова, Lapina и другие.

Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»


Картина «Страсти по Матвею» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и кинокомпании QS FILMS, при поддержке Министерства культуры РФ, Первого канала выйдет в широкий российский прокат 19 октября 2023 года. Дистрибьютором фильма выступает «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.

«СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ» — это смешная и трогательная история любви, которая соединила, на первый взгляд, несовместимых людей — прилежного алтарника Матвея и дерзкую художницу Агату. Их отношения проходят путь от случайной встречи до нежной влюбленности на фоне залитой солнцем летней Москвы. Влюбленную пару в фильме сыграют Денис Власенко («Happy End», «Пингвины моей мамы») и выпускница ГИТИСа — Валери Зоидова. Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Ильин — дебютант, ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова.

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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