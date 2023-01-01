Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ»

В этот вечер, чтобы посмотреть романтическую комедию, лауреата фестиваля «Новый сезон» - «Страсти по Матвею», звезды собрались в кинотеатре «Художественный».Фильм представили исполнители главных ролей Денис Власенко и Валери Зоидова,режиссер Сергей Ильин, генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Георгий Шабанов и Иван Капитонов, а также другие члены творческой группы. Гостей премьеры ждал сюрприз от мужского камерного хора LOGOS, который также принял участие в создании фильма и исполнил те же композиции.Премьеру посетили: актеры Тимофей Трибунцев и Алексей Розин, телеведущая Юлия Барановская,актёр Егор Корешков с супругой,актрисы Стася Милославская и Анфиса Черных,режиссер Евгений Сангаджиев и актриса Ксения Андрианова,режиссер Никита Власов,актриса Ирина Пегова,актер Алексей Гаврилов, режиссер Антон Федотов, продюсер Пётр Ануров, телеведущий Тимур Соловьев,певица Наталья Гордиенко,Анна Титова, Руслан Усачев, Мирослав Радченко,Людмила Филиппова, Lapina и другие.Картина «Страсти по Матвею» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и кинокомпании QS FILMS, при поддержке Министерства культуры РФ, Первого канала выйдет в широкий российский прокат 19 октября 2023 года. Дистрибьютором фильма выступает «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.«СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ» — это смешная и трогательная история любви, которая соединила, на первый взгляд, несовместимых людей — прилежного алтарника Матвея и дерзкую художницу Агату. Их отношения проходят путь от случайной встречи до нежной влюбленности на фоне залитой солнцем летней Москвы. Влюбленную пару в фильме сыграют Денис Власенко («Happy End», «Пингвины моей мамы») и выпускница ГИТИСа — Валери Зоидова. Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Ильин — дебютант, ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова.