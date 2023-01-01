Но похоже брак все же обречен. Юлия улетела в США без супруга и отписалась от него в соцсети. На видео, которым она поделилась, подписчики заметили отсутствие обручального кольца. Шашкова недавно сама прокомментировала случившееся. Она заявила, что простила себя за свое прошлое. А на волне неожиданной популярности девушка начала активно вести блог.
Жена Славы Комиссаренко улетела без него в США
Сегодня, 11:32
В начале сентября Слава Комиссаренко женился на Юлии Шашковой.
После этого в Интерне тут же всплыли постыдные подробности ее прошлого. Оказалось, что девушка работала вебкам-моделью. Комик завил, что его обманули и намекнул на развод, хотя точного этому подтверждения не было.
Но похоже брак все же обречен. Юлия улетела в США без супруга и отписалась от него в соцсети. На видео, которым она поделилась, подписчики заметили отсутствие обручального кольца. Шашкова недавно сама прокомментировала случившееся. Она заявила, что простила себя за свое прошлое. А на волне неожиданной популярности девушка начала активно вести блог.
Но похоже брак все же обречен. Юлия улетела в США без супруга и отписалась от него в соцсети. На видео, которым она поделилась, подписчики заметили отсутствие обручального кольца. Шашкова недавно сама прокомментировала случившееся. Она заявила, что простила себя за свое прошлое. А на волне неожиданной популярности девушка начала активно вести блог.
← Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Н...
Ключевые слова: julianews, Слава Комиссаренко
Количество просмотров: 559
Количество просмотров: 559
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Амаранатха и Надя Сок рассказали, почему духовная семья помогает выйти на качественно новый уровень Амаранатха и Надя Сок - духовные практики.
Милана Тюльпанова рассказала, сколько тратит в месяц на своего сына Милана Тюльпанова и Александр Кержаков развелись четыре года назад.
Ксения Бородина стала ведущей "Последнего героя" С 2004 года Ксения Бородина является бессменной ведущей "Дома-2".
Жена Славы Комиссаренко улетела без него в США В начале сентября Слава Комиссаренко женился на Юлии Шашковой.
Юлия Барановская, Мирослав Радченко, Наталья Гордиенко, Людмила Филиппова блистали на премьере «СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ» Показ состоялся 11 октября.
Дочь певицы Мадонны повторила образ матери в своем новом клипе Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон пошла по стопам знаменитой мамы и активно покоряет сцену, выступая под псевдонимом Lolahol.
Наталья Фриске показала свое лицо после посещения косметолога 37-летняя экс-участница группы «Блестящие» Наталья Фриске активно ведет страницу в своих социальных сетях.
Юля Гаврилина рассказала правду о расставании с Даней Милохиным 21-летняя звезда ТикТока Юля Гаврилина весной 2020 года закрутила роман с Даней Милохиным.
Ленни Кравиц полностью разделся ради нового клипа 59-летний американский исполнитель удивил сеть своей фигурой.