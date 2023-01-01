Жена Славы Комиссаренко улетела без него в США

После этого в Интерне тут же всплыли постыдные подробности ее прошлого. Оказалось, что девушка работала вебкам-моделью. Комик завил, что его обманули и намекнул на развод, хотя точного этому подтверждения не было.Но похоже брак все же обречен. Юлия улетела в США без супруга и отписалась от него в соцсети. На видео, которым она поделилась, подписчики заметили отсутствие обручального кольца. Шашкова недавно сама прокомментировала случившееся. Она заявила, что простила себя за свое прошлое. А на волне неожиданной популярности девушка начала активно вести блог.