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Дочь певицы Мадонны повторила образ матери в своем новом клипе

Сегодня, 10:58
Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон пошла по стопам знаменитой мамы и активно покоряет сцену, выступая под псевдонимом Lolahol.

Дочь певицы Мадонны повторила образ матери в своем новом клипе
26-летняя девушка за свою карьеру уже успела записать несколько песен и даже снять на них клипы. Недавно у нее вышел новый трек.

Лурдес вдохновилась знаменитым хитом своей матери Frozen (1998 года) и записала композицию под названием Spelling. На странице в социальных сетях девушки появилось несколько кадров из ее нового клипа.

Дочь певицы Мадонны повторила образ матери в своем новом клипе


«Эта работа особенная. Это дань уважения вечному произведению искусства моей матери – клипу Frozen. Это произведение бесчисленное количество раз всплывало в моей жизни, связывая нас двоих. Я была бы никем без женщины, благодаря которой я появилась на свет. Я почитаю ее и надеюсь, что это ощущается», - подписала она публикацию.

Дочь певицы Мадонны повторила образ матери в своем новом клипе


Клип девушки снят в таких же темных оттенках, как и произведение ее звездной матери. Наряды, образы, замысел - все это максимально близко к тому, что Мадонна выпустила 25 лет назад.

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Ключевые слова: Лурдес Леон, Мадонна, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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