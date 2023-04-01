Дочь певицы Мадонны повторила образ матери в своем новом клипе

26-летняя девушка за свою карьеру уже успела записать несколько песен и даже снять на них клипы. Недавно у нее вышел новый трек.Лурдес вдохновилась знаменитым хитом своей матери Frozen (1998 года) и записала композицию под названием Spelling. На странице в социальных сетях девушки появилось несколько кадров из ее нового клипа.«Эта работа особенная. Это дань уважения вечному произведению искусства моей матери – клипу Frozen. Это произведение бесчисленное количество раз всплывало в моей жизни, связывая нас двоих. Я была бы никем без женщины, благодаря которой я появилась на свет. Я почитаю ее и надеюсь, что это ощущается», - подписала она публикацию.Клип девушки снят в таких же темных оттенках, как и произведение ее звездной матери. Наряды, образы, замысел - все это максимально близко к тому, что Мадонна выпустила 25 лет назад.