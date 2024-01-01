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Плохая осанка и ее последствия: кого из голливудских звезд это не остановило

Вчера, 11:31
С детства нас заставляют ходить прямо и следить за осанкой.

Плохая осанка и ее последствия: кого из голливудских звезд это не остановило
Врачи и родители рассказывают разные страшилки о том, чем может закончиться привычка сутулиться. Хотя таким актрисам Голливуда, как Кара Делевинь и Скарлетт Йоханссон эти проблемы совсем не мешают получать звездные роли. А для Эммы Уотсон сгорбленная спина не стала препятствием для того, чтобы попасть в Книгу Гиннеса как самой высокооплачиваемой актрисе десятилетия.

Главный врач казанского филиала Федеральной сети клиник TEMED Алексей Фещенко рассказал, как правильно оценить осанку.

Плохая осанка и ее последствия: кого из голливудских звезд это не остановило


Осанка – это положение, которое тело принимает бессознательно, под действием силы тяжести. Она обеспечивает максимальную стабильность человека во время движения и в покое. При этом организм испытывает минимальное напряжение в позвоночнике, мышцах и суставах.

Как оценивать осанку?

В настоящее время любые искривления измеряются в процентах и точных углах. Для этого в клинике выполняют цифровой рентген в двух проекциях и определяют, есть ли патология. Если за основу брать измерение угла Кобба, то при увеличении боковой кривизны более чем на 10 градусов ставится диагноз «сколиоз». Если угол больше 25 градусов, то требуется обращение к ортопеду так как могут возникнуть проблемы с правильной работой внутренних органов.

Алексей Фещенко не рекомендует ситуацию пускать на самотек: следует заняться лечебной гимнастикой, наладить уровень регулярных нагрузок, откорректировать бытовые и рабочие позы, чтобы снизить шанс прогрессирования функционального искривления.

Какая осанка считается неправильной?

Это утрата естественных изгибов спины, шеи, изменение положения таза и плечевого пояса.
Людей с неправильной осанкой чаще всего беспокоят боли в спине и шее. Это связано с тем, что некоторые мышцы не включены в работу, а другие, наоборот, перегружены. Все это может привести к остеохондрозу.

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Ключевые слова: Алексей Фещенко

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Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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