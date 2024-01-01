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Дава подтвердил роман с Мари Краймбрери

Сегодня, 11:47
Об их отношениях говорили с 2022 года.

Дава подтвердил роман с Мари Краймбрери
Правда все было не так очевидно, поскольку никто эти отношения официально не подтверждал, а Марина в одном из интервью даже заявила, что Дава вообще не в её вкусе. Короче, все и так было непонятно, а тут еще прошлым летом Манукян засветился на шоу «Абсолютно другая нага» с девушкой по имени Яна и это еще больше запутало ситуацию.

Но в эти новогодние каникулы в сети опять заговорили о том, что парочка вновь вместе, хотя, как и раньше, лицо своей подруги Дава не показывал.

И вот накануне он решил предоставить неопровержимое доказательство того, что они с Мари вместе.

Дава подтвердил роман с Мари Краймбрери


В его сторис появилось видео из гончарной мастерской и там хорошо видно, что на пальчике его девушки татуировка в виде звездочки.

Дава подтвердил роман с Мари Краймбрери


Теперь все вопросы сняты. Такая же тату есть и у Мари.

Дава подтвердил роман с Мари Краймбрери

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Ключевые слова: Дава, Давид Манукян, Мари Краймбрери

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Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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