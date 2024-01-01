Дава подтвердил роман с Мари Краймбрери

Правда все было не так очевидно, поскольку никто эти отношения официально не подтверждал, а Марина в одном из интервью даже заявила, что Дава вообще не в её вкусе. Короче, все и так было непонятно, а тут еще прошлым летом Манукян засветился на шоу «Абсолютно другая нага» с девушкой по имени Яна и это еще больше запутало ситуацию.Но в эти новогодние каникулы в сети опять заговорили о том, что парочка вновь вместе, хотя, как и раньше, лицо своей подруги Дава не показывал.И вот накануне он решил предоставить неопровержимое доказательство того, что они с Мари вместе.В его сторис появилось видео из гончарной мастерской и там хорошо видно, что на пальчике его девушки татуировка в виде звездочки.Теперь все вопросы сняты. Такая же тату есть и у Мари.