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Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями

Сегодня, 14:56
На днях звезды и блогеры собрались вместе, чтобы встретить Новый год по восточному календарю.

Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями
Организатором стала редакция сайта Wday.ru, а чтобы гости смогли лучше окунуться в атмосферу восточного праздника, все собрались в паназиатском баре Mandarin Combustible. Так что, звездные гости смогли отправиться в экзотическое путешествие на таинственный восток, не покидая столицы.

Фотографии с настоящим драконом, танцующим в честь праздника на сцене, украсили ленты гостей, а самые смелые исполнили с ним свои зажигательные па и даже рискнули засунуть голову в пасть.

Ну, и конечно, не обошлось без традиционных предсказаний. Главный редактор Юлия Серикова и приглашенный эксперт сайта, главный эзотерик и энергопрактик года Аделина Панина рассказали, что ждет каждый знак по восточному календарю в наступивший год Дракона.

Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


С помощью их советов можно было узнать, что подойдет тому или иному знаку зодиака и как стать Мастером Подарков Avon, чтобы чаще радовать родных и близких.

Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями


Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями



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Ключевые слова: Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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