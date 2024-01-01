Карина Нигай, Роман Каграманов, Марина Чумакова: кто еще из звезд встретил Китайский Новый на вечеринке с предсказаниями

Организатором стала редакция сайта Wday.ru, а чтобы гости смогли лучше окунуться в атмосферу восточного праздника, все собрались в паназиатском баре Mandarin Combustible. Так что, звездные гости смогли отправиться в экзотическое путешествие на таинственный восток, не покидая столицы.Фотографии с настоящим драконом, танцующим в честь праздника на сцене, украсили ленты гостей, а самые смелые исполнили с ним свои зажигательные па и даже рискнули засунуть голову в пасть.Ну, и конечно, не обошлось без традиционных предсказаний. Главный редактор Юлия Серикова и приглашенный эксперт сайта, главный эзотерик и энергопрактик года Аделина Панина рассказали, что ждет каждый знак по восточному календарю в наступивший год Дракона.С помощью их советов можно было узнать, что подойдет тому или иному знаку зодиака и как стать Мастером Подарков Avon, чтобы чаще радовать родных и близких.