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В Сети поразились внешнему виду старшего ребёнка Анны Цукановой-Котт

Сегодня, 17:29
34-летняя актриса из Твери Анна Цуканова-Котт пришла на светское мероприятие в компании двух своих детей.

В Сети поразились внешнему виду старшего ребёнка Анны Цукановой-Котт
В Сети поразились тому, как взросло выглядит сын актрисы. Своего первенца Анна родила в 19 лет от режиссёра Александра Котта. Звезда кино говорит о том, что нисколько не жалеет об этом. Сейчас, глядя на сына, она понимает, что даже в столь юном возрасте смогла принять верное решение.

А в июне 2018 года Анна родила дочку. "Ура! Я самая счастливая на свете! Родилась моя малышка. Имя пока не придумали", - писала в блоге сразу после родов Цуканова-Котт.

В комментариях отметили, что дети очень похожи на звёздную маму и сказали, что Аня больше походит на подружку своего сына.

В Сети поразились внешнему виду старшего ребёнка Анны Цукановой-Котт

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Ключевые слова: Анна Цуканова-Котт

Количество просмотров: 936
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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