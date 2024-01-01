В Сети поразились внешнему виду старшего ребёнка Анны Цукановой-Котт

В Сети поразились тому, как взросло выглядит сын актрисы. Своего первенца Анна родила в 19 лет от режиссёра Александра Котта. Звезда кино говорит о том, что нисколько не жалеет об этом. Сейчас, глядя на сына, она понимает, что даже в столь юном возрасте смогла принять верное решение.А в июне 2018 года Анна родила дочку. "Ура! Я самая счастливая на свете! Родилась моя малышка. Имя пока не придумали", - писала в блоге сразу после родов Цуканова-Котт.В комментариях отметили, что дети очень похожи на звёздную маму и сказали, что Аня больше походит на подружку своего сына.