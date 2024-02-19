Сергей Соседов обозвал Аллу Пугачёву жадной и призвал отдать её замок сиротам

Всякий раз при первой возможности он пытается "катком" пройтись по Пугачёвой. На это раз шоумен напомнил, что у певицы в собственности всё ещё находится роскошная недвижимость за МКАД и надо её реализовать."Пусть отдадут этот многоэтажный замок детям-сиротам. Им там будет очень хорошо. Даже если там разместят больницу, это принесет намного больше пользы обществу, чем если такой огромный дом будет пустовать",- уверен сотрудник канала НТВ.Более того, он поставил под сомнение заработки звёздной пары, мол не мог муж Пугачёвой накопить на всю мебель и убранство, которым обставлен дом."Я очень сомневаюсь, что Алла особо вкладывалась в этот дом, уж слишком она в этом смысле жадная. А вот как удалось Максиму накопить — это очень большой вопрос. С концертов и выступлений денег особо не соберешь. А в этом особняке, простите, антикварные предметы, дорогая итальянская мебель. Кто его спонсировал, что ему удалось приобрести такой замок?".