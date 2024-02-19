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Сергей Соседов обозвал Аллу Пугачёву жадной и призвал отдать её замок сиротам

Сегодня, 15:56
55-летнему Сергею Соседову не даёт покоя Алла Борисовна.

Сергей Соседов обозвал Аллу Пугачёву жадной и призвал отдать её замок сиротам
Всякий раз при первой возможности он пытается "катком" пройтись по Пугачёвой. На это раз шоумен напомнил, что у певицы в собственности всё ещё находится роскошная недвижимость за МКАД и надо её реализовать.

"Пусть отдадут этот многоэтажный замок детям-сиротам. Им там будет очень хорошо. Даже если там разместят больницу, это принесет намного больше пользы обществу, чем если такой огромный дом будет пустовать",

- уверен сотрудник канала НТВ.

Более того, он поставил под сомнение заработки звёздной пары, мол не мог муж Пугачёвой накопить на всю мебель и убранство, которым обставлен дом.

Сергей Соседов обозвал Аллу Пугачёву жадной и призвал отдать её замок сиротам


"Я очень сомневаюсь, что Алла особо вкладывалась в этот дом, уж слишком она в этом смысле жадная. А вот как удалось Максиму накопить — это очень большой вопрос. С концертов и выступлений денег особо не соберешь. А в этом особняке, простите, антикварные предметы, дорогая итальянская мебель. Кто его спонсировал, что ему удалось приобрести такой замок?".

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Ключевые слова: Сергей Соседов

Количество просмотров: 1 066
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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