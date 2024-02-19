Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Катерина Ковальчук эмоционально высказалась после расставания с Харламовым

Сегодня, 16:05
Актриса Катерина Ковальчук стала первой девушкой, с которой начал встречаться Гарик Харламов после того, как развёлся с Кристиной Асмус.

Катерина Ковальчук эмоционально высказалась после расставания с Харламовым
По крайней мере она именно та, с кем он выходил в свет. Но, к сожалению, несмотря на то, что миловидная актриса нравилась не только Гарику, но и его маме, эти отношения закончились.

Официальных заявлений пара не делала. Но свой 31-ый день рождения Катерина встретила без Харламова на отдыхе на острове Оаху, который находится на берегу Карибского моря. И ещё больше подтверждает статус одиночки пост Ковальчук, в котором она высказалась про перерождение.

Катерина Ковальчук эмоционально высказалась после расставания с Харламовым


"С рождением меня! И в прямом, и в переносном смысле. Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума! В добрый путь",

- радуется актриса и скачет по дороге в коротеньком платье цвета фуксии в белый горошек.

Катерина Ковальчук эмоционально высказалась после расставания с Харламовым

Тот факт, что Гарик Харламов в данный момент одинок подтвердил и он сам, признавшись ведущим шоу "Натальная карта", что сейчас у него нет девушки.

← Сергей Соседов обозвал Аллу Пугачёву ...

Ключевые слова: Катерина Ковальчук, Гарик Харламов

Количество просмотров: 1 235
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой
Девушка Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала фото в мини-платье в стиле Барби
Катерина Ковальчук отметила день рождения с Гариком Харламовым и его дочерью
Гарик Харламов перестал скрывать отношения с Екатериной Ковальчук
Марина Александрова сделала занятное селфи в бикини 41-летняя звезда российского кино Марина Александрова устроила себе зимние каникулы.
Катерина Ковальчук эмоционально высказалась после расставания с Харламовым Актриса Катерина Ковальчук стала первой девушкой, с которой начал встречаться Гарик Харламов после того, как развёлся с Кристиной Асмус.
Сергей Соседов обозвал Аллу Пугачёву жадной и призвал отдать её замок сиротам 55-летнему Сергею Соседову не даёт покоя Алла Борисовна.
Юлия Высоцкая поведала, как она с мужем отдыхает на Мальдивах В жизни 50-летней Юлии Высоцкой и 86-летнего Андрея Кончаловского царит полная идиллия.
Тимур Ведерников: «Я жду достойный концерт» Тимур Ведерников — российский певец и музыкант-мультиинструменталист.
Алёна Шишкова восхитила новыми фото в стиле Снежной Королевы Бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова долгое время боролась с последствиями анорексии.
В ожидании Героя: певица Дэя представила новую песню Трек под названием «Мой герой» Дэя представила 19 февраля.
На МРТ у Егора Крида обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем Певец Егор Крид часто выходит на связь со своими подписчиками. Он отмечает, что ему, как человеку искреннему, важно делиться с фолловерами тем, что происходит в его жизни.
Виктория Боня похвасталась результатами феноменального похудения Виктория Боня старается поддерживать своё тело в форме. Тем более, что для походов, в которых Вика провела год, нужны силы и физическая форма.
Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда Не так давно Селена Гомес гордо заявила, что больше не собирается худеть и приняла себя такой, какая она есть, то есть с лишними килограммами.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.