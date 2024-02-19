Катерина Ковальчук эмоционально высказалась после расставания с Харламовым

По крайней мере она именно та, с кем он выходил в свет. Но, к сожалению, несмотря на то, что миловидная актриса нравилась не только Гарику, но и его маме, эти отношения закончились.Официальных заявлений пара не делала. Но свой 31-ый день рождения Катерина встретила без Харламова на отдыхе на острове Оаху, который находится на берегу Карибского моря. И ещё больше подтверждает статус одиночки пост Ковальчук, в котором она высказалась про перерождение."С рождением меня! И в прямом, и в переносном смысле. Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума! В добрый путь",- радуется актриса и скачет по дороге в коротеньком платье цвета фуксии в белый горошек.Тот факт, что Гарик Харламов в данный момент одинок подтвердил и он сам, признавшись ведущим шоу "Натальная карта", что сейчас у него нет девушки.