Эрнст, якобы, одобрил возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала

Слухи о том, что Иван Ургант возвращается на Первый канал ходили давно, но казались лишь вымыслом, так как уж больно радикален был ведущий во многих своих высказываниях. Были и те, кто настаивал на признании актёра иноагентом.

Теперь же сообщается, что Ургант не только не уехал из России навсегда, о чём так же яро и много судачили, но и может вновь появиться в эфире Первого канала. Об этом сообщают СМИ, комментируя, якобы, слова Константина Эрнста."Генеральный директор канала Константин Эрнст принял решение пригласить ведущего обратно после его долгого отсутствия. Такое решение было принято после советов коллег, которые считают, что его присутствие на экранах важно для рейтингов",- написано в сообщении. Напомним, что программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир в феврале 2022 года одновременно с началом СВО.