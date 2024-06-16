Кристина Асмус пошутила над новой женой Гарика Харламова

Не так давно стало известно, что юморист Гарик Харламов решился на третий в своей жизни брак. Он сделал предложение руки и сердца возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук, а теперь уже пара сыграла свадьбу.

До сего момента его бывшая жена, Кристина Асмус, никак не комментировала выбор своего экс-супруга. А теперь впервые сделала это в шуточной форме. Поводом послужил вопрос в блоге артистки под фотографией, на которой она позирует с дочкой от Харламова - Настей.Папа малышки не посчитал нужным быть на этом празднике, что заметили фолловеры и спросили у Кристины, где же отец семейства, на что Асмус иронично ответила: "Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества".Знает ли супруга Харламова о том, что Асмус позволяет себе подобные шутки в её адрес пока что неизвестно.