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Кристина Асмус пошутила над новой женой Гарика Харламова

16.06.24 / 19:10
Не так давно стало известно, что юморист Гарик Харламов решился на третий в своей жизни брак. Он сделал предложение руки и сердца возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук, а теперь уже пара сыграла свадьбу.

Кристина Асмус пошутила над новой женой Гарика Харламова
До сего момента его бывшая жена, Кристина Асмус, никак не комментировала выбор своего экс-супруга. А теперь впервые сделала это в шуточной форме. Поводом послужил вопрос в блоге артистки под фотографией, на которой она позирует с дочкой от Харламова - Настей.

Кристина Асмус пошутила над новой женой Гарика Харламова


Кристина Асмус пошутила над новой женой Гарика Харламова


Папа малышки не посчитал нужным быть на этом празднике, что заметили фолловеры и спросили у Кристины, где же отец семейства, на что Асмус иронично ответила: "Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества".

Знает ли супруга Харламова о том, что Асмус позволяет себе подобные шутки в её адрес пока что неизвестно.

Кристина Асмус пошутила над новой женой Гарика Харламова

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Ключевые слова: Кристина Асмус

Количество просмотров: 2 756
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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