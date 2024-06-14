Рианна призналась, что чуть не облысела после рождения двоих детей

36-летняя Рианна является мамой двоих детей. Разница у малышей совсем небольшая. Многие удивлялись тому, как быстро артистка забеременела второй раз, намекая на то, что она явно сделала ЭКО.
Сама знаменитость именно эти слухи никак не комментирует, но признаётся, что проблемы со здоровьем у неё были и довольно серьёзные, вплоть до того, что она чуть не облысела. По её словам волосы просто сыпались с головы, выпадая большими клочками.
"Такого я не ожидала, но научилась принимать. Ситуация подтолкнула меня быть более креативной в своих прическах", - вздыхает Рианна.
На вопрос, планирует ли звезда стать многодетной мамой, она сказала: "Хватит", но, как говорится, время покажет.
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