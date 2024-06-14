Рианна призналась, что чуть не облысела после рождения двоих детей

Сама знаменитость именно эти слухи никак не комментирует, но признаётся, что проблемы со здоровьем у неё были и довольно серьёзные, вплоть до того, что она чуть не облысела. По её словам волосы просто сыпались с головы, выпадая большими клочками."Такого я не ожидала, но научилась принимать. Ситуация подтолкнула меня быть более креативной в своих прическах", - вздыхает Рианна.На вопрос, планирует ли звезда стать многодетной мамой, она сказала: "Хватит", но, как говорится, время покажет.