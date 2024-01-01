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Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró

Вчера, 18:24
Лето вовсю проникает во все локации столицы и сердца её жителей.

Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró
Лёгкие платья, светлые тона, согретые солнцем лица— всё это в изобилии присутствовало на мероприятии, организованном журналом VOICE и рестораном Moró.

Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró


В этот вечер гости получили безвизовый въезд в солнечный уголок Греции в самом центре Москвы, а вместе с ним и ни с чем не сравнимый вайб греческого застолья с народными танцами и битьём тарелок.

Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró


Здесь было вкусно, тепло и весело. Неудивительно, что сюда стянулось столько звёзд. Тут были представители киноиндустрии в лице Александры Ревенко и Валерии Гай Германики, а также топ-менеджера российского телевидения Юлии Сумачевой.

Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró


Здесь была Алёна Водонаева,

Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró


и даже очень любимый Яной Рудковской, Ольгой Бузовой, Ириной Дубцовой и многими другими, кандидат психологических наук Юлия Хадарцева.

Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró


Наверняка, Юлия бы одобрила битьё тарелок как способ выплеснуть накопившиеся эмоции и не держать их в себе. А мы бы, в свою очередь, одобрили лук звёздного психолога. Уж очень стильно смотрится этот жакет в духе Коко Шанель.

Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на вечеринке VOICE и Moró

← Тренер-мотиватор Евгения Гладкина пре...

Ключевые слова: Юлия Сумачева, Александра Ревенко, Юлия Хадарцева

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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