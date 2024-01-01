"Без Оземпика": Кристина Асмус представила фотосессию в кислотном купальнике

Там Кристина устроила себе фотосессию, где продемонстрировала стройную фигуру и аппетитные ягодицы.На снимках Асмус позирует в неоновом купальнике кислотно-зелёного цвета. Артистка и сама отметила, что довольна состоянием своей фигуры. "И даже без Оземпика", - шутит она, отмечая, что сейчас так много девушек и женщин худеют на этом препарате, забыв про спорт и диеты.Кстати, многим фолловерам Асмус совсем не пришлась по душе новая причёска блондинки. Кто-то подумал, что это депрессивный ответ на новость о женитьбе Харламова на Катерине Ковальчук.Но сама Кристина отмечает:"Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. Я в глубоком экстазе. Нравится очень!". Ну, главное, чтобы она сама была довольна и чувствовала себя комфортно.