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Тренер-мотиватор Евгения Гладкина презентует свою книгу «Объявляю голодовку!» о том, как излечить хронические заболевания с помощью ЗОЖ

19.06.24 / 15:41
Евгения Гладкин - биохакер, эксперт по ЗОЖ и международный тренер-мотиватор.

Тренер-мотиватор Евгения Гладкина презентует свою книгу «Объявляю голодовку!» о том, как излечить хронические заболевания с помощью ЗОЖ
Обсуждение книги пройдет в приятной дружеской обстановке 21 июня 2024 года в 19:00 в Доме книги на Новом Арбате. Здесь можно будет подписать экземпляры и сделать совместные фотографии, а также послушать выступление секретного артиста, музыка и слова песен которого очень синергичны мироощущением и образом жизни автора.

Тренер-мотиватор Евгения Гладкина презентует свою книгу «Объявляю голодовку!» о том, как излечить хронические заболевания с помощью ЗОЖ


О чем книга

В своей первой книге эксперт собрала информацию про здоровый образ жизни. В первых двух главах «Мой путь» и «Курс, который изменил жизнь тысячи людей» Евгения Гладкина честно рассказывает, с какими проблемами она столкнулась, что заставило ее в определенный момент разобраться в вопросе и взять ответственность за свою жизнь в свои руки.

«Первое очень мощное жизненное обстоятельство, которое произошло со мной, и я задумалась о своем здоровье — это рождение ребенка. У меня не было совершенно никакого опыта материнства, и я не понимала, где истина, кто прав, за кем идти, кому доверять. И когда совершенно окончательно запуталась, поняла, что истину я могу найти только сама», — поясняет эксперт по ЗОЖ Евгения Гладкина.

После рождения ребенка к автору пришла важная мысль: ей захотелось, вернуть себе себя. Пришло время применить инструмент, который позволит сделать это максимально эффективно и быстро. Тогда же эксперт попробовала впервые голодание, которое практикует уже более 15 лет.

«80% моей книги посвящено вообще не голоданию. Перед тем, как научиться голодать, нужно научиться есть. Это очень важная мысль. И мы в этой книге, в первую очередь, учимся питанию. Я даю ту информацию, те рекомендации, которым мне хотелось бы, чтобы учили наших детей в школе», — рассказывает биохакер Евгения Гладкина.
Третья глава посвящена питанию, она занимает более половины книги. Эксперт раскрывает 12 базовых правил питания, рассказывает о суперфудах, еде, которая лечит и полноценно заменяет лекарства.

Четвертая глава книги посвящена голоданию. В ней подробно объясняются две методики: интервальное голодание и длительные голодания. Это совершенно разные подходы, которые решают разные задачи и используют различные технологии.
Пятая глава посвящена детоксу: как проводить детокс организма, чтобы оставаться молодым, красивым и энергичным. Обсуждаются такие методы, как баня и массажи, которые способствуют естественному и постоянному очищению организма.

Кому будет полезно прочесть

Книга «Объявляю голодовку!» будет полезна каждому, кто стремится стать здоровым и готов к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь, а не перекладывать ее на врачей или целителей.

«Никому наше здоровье не нужно, кроме нас самих. Если вы готовы к тому, чтобы осознать, принять и начать что-то делать, быть проактивным человеком и лидером по жизни, независимо от того, чем вы занимаетесь, какая у вас профессия. Книга определенно будет сопровождать на этом пути», — уверена тренер-мотиватор Евгения Гладкина.

Книгу можно приобрести в трех вариантах: бумажную, электронную версию и аудиокнигу, озвученную автором. В озвучку Евгения заложила большое количество энергии, свой посыл, как в медитацию. Купить «Объявляю голодовку!» можно на всех крупнейших маркетплейсах, заказать в издательстве напрямую или в Доме книги на Новом Арбате.

Тренер-мотиватор Евгения Гладкина презентует свою книгу «Объявляю голодовку!» о том, как излечить хронические заболевания с помощью ЗОЖ


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Ключевые слова: Евгения Гладкина

Количество просмотров: 1 339
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Тренер-мотиватор Евгения Гладкина презентует свою книгу «Объявляю голодовку!» о том, как излечить хронические заболевания с помощью ЗОЖ Евгения Гладкин - биохакер, эксперт по ЗОЖ и международный тренер-мотиватор.
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