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Любовь как прыжок из темноты: в Сети обсуждают новый клип Наты Волковой

Вчера, 14:46
Певица Ната Волкова, известная по своим сильным трекам о самых важных ценностях, презентовала клип «Прыжок из темноты».

Любовь как прыжок из темноты: в Сети обсуждают новый клип Наты Волковой
В основу сюжета легли истории разных людей. У них разный пол, возраст, жизненные истории, но каждый сюжет связывает невидимая нить самого сильного чувства, сила которого в каждой жизни равна. Певица поет о том, что именно любовь спасет нас от любой жизненной неурядицы, проблемы и боли.

Прекрасно разбавляют эти картины роскошные синхроны с Натой в кинотеатре «Художественный». На фоне шикарного кинозала певица со стороны наблюдает за развитием разных сюжетных линий, которые воедино сливаются со смысловой нагрузкой самой песни, прекрасно дополняя её видеорядом.



«Одним из режиссеров стал потомок основателя этого самого кинотеатра, что добавляет еще больше мистики.

Так как «Художественный» является памятником архитектуры, договориться о съемках было сложно, но как только к команде присоединился потомок — стала происходить магия и картинка стала получаться и выстраиваться», — рассказывает о съемках Ната Волкова.

Любовь как прыжок из темноты: в Сети обсуждают новый клип Наты Волковой


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Ключевые слова: Ната Волкова

Количество просмотров: 1 872
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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