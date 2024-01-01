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«Главный источник мотивации – свобода», – Ренат Мансуров о фандрайзинге и инвестициях

Сегодня, 08:28
Ренат Мансуров – ТОП-1 Фандрайзер в СНГ, эксперт MBA в сфере «Инвестиции в инновациях»

«Главный источник мотивации – свобода», – Ренат Мансуров о фандрайзинге и инвестициях
Фандрайзинг – это привлечение спонсоров к инициативе, стартапу или компании. В отличие от краудфандинга, речь идет о сборе средств или оказания поддержки для проектов, имеющих не только коммерческую прибыль, но и важное социальное значение.

Не секрет, что спонсоры оценивают не только социальное значение проекта, но и вероятность извлечения прибыли. Например, вкладывая средства в обучение талантливых студентов, многие компании рассчитывают привлечь выпускников в штат. Однако не всегда легко убедить других в грамотности той или иной модели бизнеса и реалистичности идеи.

Одним из основных препятствий в работе профессионального фандрайзера, по словам Рената Мансурова, выступает количество отказов. Не все люди могут преодолеть этот барьер, ведь когда много раз подряд слышишь «нет», опускаются руки и пропадает желание развивать проект. Многие, кто решил стать фандрайзером, не выдерживают такого давления и уходят в другой бизнес. «Те, кто умеет пережить, кто умеет вставать несмотря на падения, несмотря на отказы, кто готов идти, снова и снова пробовать, рано или поздно становится успешным», – справедливо отмечает Ренат Мансуров.

«Главный источник мотивации – свобода», – Ренат Мансуров о фандрайзинге и инвестициях


Приоритеты

Сегодня приоритетным направлением, способным улучшить качество жизни и принести прибыль спонсорам, является развитие технологии искусственного интеллекта. «Мы считаем, что за этим большое будущее. Тренд растет, рынок растет, перспективы и потенциал тоже растут. И мы решили сфокусироваться на этом рынке и начали разработку собственных продуктов», – поделился Ренат Мансуров, эксперт MBA в сфере «Инвестиции в инновации».

Компания, с которой сотрудничает Ренат Мансуров, разработала систему трейдинга на рынке криптовалют. С помощью алгоритмов, реализованных на базе ИИ, собирается и обрабатывается большой массив данных из открытых источников. То, что делает ИИ, не способен сделать ни один аналитик. «Например, за одну минуту наш искусственный интеллект анализирует миллион аккаунтов в Твиттере лучших трейдеров криптовалюты, топовых инвесторов, все главные СМИ, связанные с криптовалютой, все аккаунты «топовых китов», у кого на счетах от 10 миллионов долларов и выше, а также инфлюенсеров и блогеров», – объясняет Ренат Мансуров.

Фандрайзинг важен не только для развития общественных инициатив, но и является возможностью улучшить качество жизни. Однако не каждый проект может легко найти средства на реализацию. Как отмечает Ренат Мансуров, чтобы привлечь средства инвесторов, важно продумать не только саму идею проекта, но и уметь грамотно изложить ее. Кроме того, важно разработать реалистичную бизнес-модель.

В случаях с некоторыми стартапами подводит плохая подготовка и недостаточно ясный бизнес-план. К тому же потенциальных спонсоров отпугивает непрозрачность в вопросах расходования средств. Понимая опасения инвесторов, Ренат Мансуров вместе с командой выстроил работу по принципу абсолютной прозрачности: «Мы можем показать полностью всю торговлю, всю историю торгов, войти в аккаунты на биржах и продемонстрировать, каким конкретно образом была получена прибыль».

Перспективы

Успешный проект в трейдинге криптовалют – лишь первый шаг на пути его реализации. Цель компании, с которой сотрудничает Ренат Мансуров – создание экосистемы и продуктов, способных значительно улучшить качество жизни любого человека. Следующим проектом будет создание цифрового банка под управлением ИИ. Его преимущество – управление своими финансами в режиме реального времени с подсказками ИИ.

После планируется создание криптобиржи и собственной Академии, дающей возможность качественного обучения, а также собственный блокчейн и Инвестиционный фонд. Результат развития – создание устройств, имеющих в основе собственный ИИ, помогающий владельцу в разных сферах жизни, от заработка до вопросов улучшения здоровья.

«Главный источник мотивации – свобода», – Ренат Мансуров о фандрайзинге и инвестициях


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Ключевые слова: Ренат Мансуров

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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