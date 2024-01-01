BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media

Под крылом медиапродюсера номер 1 собрался настоящий калейдоскоп талантов: от молодых рэперов до симбиоза электронной музыки с мантрами.Начался вечер с выхода на сцену основательницы лейбла Татьяны Тур, рассказавшую о дальнейших планах развития лейбла и его артистов. Подытоживая сказанное, планы — грандиозные. А зная то, как «Железная леди» российского шоу-бизнеса умеет работать и вкладываться в каждого артиста, сомнений в том, что всё намеченное реализуется, быть не может.«Я сегодня поймала себя на мысли, что в этому году лейблу будет 15 лет. За плечами у нас огромный опыт работы с абсолютно разными проектами. Начиная с «Евровидения» и заканчивая масштабными стадионными шоу. Я постоянно бросаю себе вызов. И работа с некоторыми артистами на лейбле для меня тоже — определённый вызов. Я очень рада, что смогла снять с глаз шоры и позволить себе музыкальные эксперименты. Это то, что заставляет меня удивляться каждый день.«Искусство впечатлять» как основа современного шоу-бизнеса и залог успеха в индустрии, стало принципом деятельности моего лейбла Sound Media»», — Татьяна Тур.Знакомство с артистами лейбла началась с выступления Адлера Коцба. Его «Запах женщины моей», около 1,5 лет держался во всех чартах страны, а клип на этот трек набрал 138 млн просмотров на YouTube.Далее эстафету принял рэп-исполнитель MEERON, самобытный и харизматичный.В компанию брутальных парней-артистов лейбла прекрасно вписалась и хрупкая, но сильная девушка, выступающая под именем PEGAS, ставшая знаменитой после вокального шоу талантов "Залетай в тренды" и конкурса «Таврида». Именно она выиграла фит с Эльдаром Джараховым, а также еще и клип.После чего начались зажигательные танцы под хиты Gidayyat. На YouTube видео этого артиста набрали более 100 млн просмотров. Гости не только познакомились с новыми артистами лейбла, но и услышали уже знакомые и любимые треки BURITO и U108.А завершился вечер выступлением приглашенных музыкальных гостей: Фогеля и Nick Riin, исполнивших свой совместный трек «Всё та же».Ведущим мероприятия стал Никита Мартынов, а среди звёздных гостей презентации: Ольга Нечаева с дочерью Мией,Dj Катя Гусева,Ivan,Максим Завидия, Сергей Балдин,TONI, Марина Ермошкина и другие.