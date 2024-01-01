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BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media

Вчера, 19:19
Мероприятие прошло в пространстве Сбер ЗВУК.

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media
Под крылом медиапродюсера номер 1 собрался настоящий калейдоскоп талантов: от молодых рэперов до симбиоза электронной музыки с мантрами.

Начался вечер с выхода на сцену основательницы лейбла Татьяны Тур, рассказавшую о дальнейших планах развития лейбла и его артистов. Подытоживая сказанное, планы — грандиозные. А зная то, как «Железная леди» российского шоу-бизнеса умеет работать и вкладываться в каждого артиста, сомнений в том, что всё намеченное реализуется, быть не может.

«Я сегодня поймала себя на мысли, что в этому году лейблу будет 15 лет. За плечами у нас огромный опыт работы с абсолютно разными проектами. Начиная с «Евровидения» и заканчивая масштабными стадионными шоу. Я постоянно бросаю себе вызов. И работа с некоторыми артистами на лейбле для меня тоже — определённый вызов. Я очень рада, что смогла снять с глаз шоры и позволить себе музыкальные эксперименты. Это то, что заставляет меня удивляться каждый день.

«Искусство впечатлять» как основа современного шоу-бизнеса и залог успеха в индустрии, стало принципом деятельности моего лейбла Sound Media»», — Татьяна Тур.

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


Знакомство с артистами лейбла началась с выступления Адлера Коцба. Его «Запах женщины моей», около 1,5 лет держался во всех чартах страны, а клип на этот трек набрал 138 млн просмотров на YouTube.

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


Далее эстафету принял рэп-исполнитель MEERON, самобытный и харизматичный.

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


В компанию брутальных парней-артистов лейбла прекрасно вписалась и хрупкая, но сильная девушка, выступающая под именем PEGAS, ставшая знаменитой после вокального шоу талантов "Залетай в тренды" и конкурса «Таврида». Именно она выиграла фит с Эльдаром Джараховым, а также еще и клип.

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


После чего начались зажигательные танцы под хиты Gidayyat. На YouTube видео этого артиста набрали более 100 млн просмотров. Гости не только познакомились с новыми артистами лейбла, но и услышали уже знакомые и любимые треки BURITO и U108.

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


А завершился вечер выступлением приглашенных музыкальных гостей: Фогеля и Nick Riin, исполнивших свой совместный трек «Всё та же».

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


Ведущим мероприятия стал Никита Мартынов, а среди звёздных гостей презентации: Ольга Нечаева с дочерью Мией,

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


Dj Катя Гусева,

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


Ivan,

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


Максим Завидия, Сергей Балдин,

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media


TONI, Марина Ермошкина и другие.

BURITO, Фогель, TONI, Dj Катя Гусева и другие звёздные гости собрались на презентации артистов лейбла Татьяны Тур Sound Media

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Ключевые слова: Татьяна Тур

Количество просмотров: 1 742
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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