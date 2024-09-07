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Обновлённая Нюша приехала на фестиваль в Москве в "кошачьем" наряде

Сегодня, 00:26
Не так давно 33-летняя певица Нюша, наконец, призналась, что официально оформила развод с экс-депутатом Игорем Сивовым.

Обновлённая Нюша приехала на фестиваль в Москве в "кошачьем" наряде
Интересно, что дети бывших супругов пока что остались с отцом в Дубаи, а сама Анна прилетела в Москву и во всю даёт концерты, ходит на интервью, а на днях посетила большое шоу.

Обновлённая Нюша приехала на фестиваль в Москве в "кошачьем" наряде


Нюша прибыла на фестиваль «Новое Радио СуперДВИЖ». Многие отметили, что наряд артистка выбрала довольно смелый. Он состоял из чёрной кожи, открытого лифа и штанов. Комплект прекрасно подчёркивал фигуру артистки.

Сама Нюша в разговоре с журналистами охарактеризовала свой выход так:

"Я сегодня львица, тигрица. Кошечка такая. А вообще, в целом, я думаю, что внешние перемены всегда есть следствие внутренних. Можно смотреть, как человек трансформируется, судя по его внешнему виду".

Обновлённая Нюша приехала на фестиваль в Москве в "кошачьем" наряде


Она рассказала, что примерно с Нового года они со стилистом, с которым она работает много лет, продумали новый стиль звезды и начали эксперименты. Что ж, поклонники, после длительного перерыва в карьере, очень рады такому преображению и теперь ждут свежих хитов.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 975
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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