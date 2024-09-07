Обновлённая Нюша приехала на фестиваль в Москве в "кошачьем" наряде

Интересно, что дети бывших супругов пока что остались с отцом в Дубаи, а сама Анна прилетела в Москву и во всю даёт концерты, ходит на интервью, а на днях посетила большое шоу.Нюша прибыла на фестиваль «Новое Радио СуперДВИЖ». Многие отметили, что наряд артистка выбрала довольно смелый. Он состоял из чёрной кожи, открытого лифа и штанов. Комплект прекрасно подчёркивал фигуру артистки.Сама Нюша в разговоре с журналистами охарактеризовала свой выход так:"Я сегодня львица, тигрица. Кошечка такая. А вообще, в целом, я думаю, что внешние перемены всегда есть следствие внутренних. Можно смотреть, как человек трансформируется, судя по его внешнему виду".Она рассказала, что примерно с Нового года они со стилистом, с которым она работает много лет, продумали новый стиль звезды и начали эксперименты. Что ж, поклонники, после длительного перерыва в карьере, очень рады такому преображению и теперь ждут свежих хитов.