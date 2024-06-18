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После развода Нюша оставила детей с Игорем Сивовым в Дубаи

18.06.24 / 11:13
Для многих поклонников новость о том, что Нюша решила оставить дочку и сына в Дубаи с экс-супругом и улететь в Москву на заработки стала неожиданностью.

После развода Нюша оставила детей с Игорем Сивовым в Дубаи
Учитывая, что Игорь и Аня расстались на неприятной ноте и Сивова уже видели на тусовке с сексапильной брюнеткой, в Сети твердили, что певица, забрав детей, проучит неверного супруга.

Но теперь артистка сама подтвердила, что она в столице России, а сын и дочь - с папой в Дубаи.

После развода Нюша оставила детей с Игорем Сивовым в Дубаи


"Мы еще не поговорили с детьми. Но хотелось бы все это обсудить. Детки еще в достаточно нежном возрасте, для них будет здорово в формате игры все это преподнести, не придавая глобального значения. По большому счету в их жизни ничего не поменяется, все останется так же. Но на самом деле дети все сканируют, видят и чувствуют, поэтому для них, скорее всего, это уже будет не новость", - говорит Нюша.

Также Анна уверена, что сейчас всем, кроме неё, точно лучше в Дубаи, а вопросов о том, с кем останутся дети вообще не стояло.

"Не было такого, что кто-то с кем-то остается. На сегодняшний день решили так, что большую часть времени детки проводят в Дубае. Симба сейчас там учится. Если я очень соскучусь, то могу прилететь, забрать ее или малыша. Мы в открытом диалоге и слышим друг друга".

Пока же Шурочкина в России, пытается, по всей видимости, восстановить свою певческую карьеру, которую, по мнению фоллловеров, загубил именно Сивов.

После развода Нюша оставила детей с Игорем Сивовым в Дубаи

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 1 989
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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