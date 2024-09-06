Эмилия Казанджян пригласила гостей на масштабную вечеринку в Каннах с участием Travis Scott

Многие приезжали, чтобы насладиться лучшими фильмами года и принять участие в различных событиях кинофестиваля, но лучшее, как и полагается, осталось на десерт.Эксклюзивная вечеринка, устроенная шикарной красоткой с потрясающими формами — Эмилией Казанджян, в честь закрытия Каннского кинофестиваля стала самым обсуждаемым событием не только весны, но и лета.Среди приглашенных на мероприятие значились не только представители шоу-бизнеса разных стран мира, но и члены королевских семей. Вечеринка была организована, как всегда с большим вкусом. Уникальный вечер, в исполнении Travis Scott, создал неповторимую атмосферу праздника, который запомнился гостям надолго.А после, роскошная красотка Эмилия засветилась на своем черном Bugatti Chiron Noir. (поговаривают единственный экземпляр во время Формулы-1), ну это и понятно … Статус и авторитет Эмилии может себе позволить такую роскошь.