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Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»

06.09.24 / 10:59
И не пригнать на эту премьеру вишневую девятку было бы просто преступлением.

Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»
Организаторы это учли, поставив расписанные в честь «Комбинации» раритетную машину у которой позировали эффектные исполнительница главных ролей Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова, исполнившие роль солистов группы Татьяны Ивановой и Алёны Апиной.

Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»


Кстати, легендарные солистки стали почетными гостями премьеры.

Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»


Как и большой звёздный состав, прибывший поддержать сериал, которому прочат успех не меньший, чем у «Слова пацана». Это Ксения Собчак и Константин Богомолов, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Федор Бондарчук,

Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»


Здесь были Ярослав Могильников, Юлия и Анна Пересильд, Мила Ершова и Яна Чурикова. Вообще, заметили настоящее сосредоточение красивых девушек на премьере.

Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»


И исполнительница главных ролей, и явно не переживающая за новый брак Петрова Стася Милославская. Которая, кстати, позировала, в обнимку с Гришей Верником. И телеведущая и актриса Анастасия Барашкова, выбравшая для выхода в свет нежно-розовый костюм и стиль спорт-шик. Это уже не набивший оскомину barbie core, а самая что ни на есть эстетика clean girl.

Ну и конечно, на премьере был и каст сериала. Никита Кологривый, выше упомянутые Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, Даниил Воробьёв, Дарья Руденок. И уж если это не самая громкая премьера сезона, то точно одна из них.

Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»

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Ключевые слова: Анастасия Барашкова, Яна Чурикова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый

Количество просмотров: 3 419
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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