Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация»

Организаторы это учли, поставив расписанные в честь «Комбинации» раритетную машину у которой позировали эффектные исполнительница главных ролей Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова, исполнившие роль солистов группы Татьяны Ивановой и Алёны Апиной.Кстати, легендарные солистки стали почетными гостями премьеры.Как и большой звёздный состав, прибывший поддержать сериал, которому прочат успех не меньший, чем у «Слова пацана». Это Ксения Собчак и Константин Богомолов, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Федор Бондарчук,Здесь были Ярослав Могильников, Юлия и Анна Пересильд, Мила Ершова и Яна Чурикова. Вообще, заметили настоящее сосредоточение красивых девушек на премьере.И исполнительница главных ролей, и явно не переживающая за новый брак Петрова Стася Милославская. Которая, кстати, позировала, в обнимку с Гришей Верником. И телеведущая и актриса Анастасия Барашкова, выбравшая для выхода в свет нежно-розовый костюм и стиль спорт-шик. Это уже не набивший оскомину barbie core, а самая что ни на есть эстетика clean girl.Ну и конечно, на премьере был и каст сериала. Никита Кологривый, выше упомянутые Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, Даниил Воробьёв, Дарья Руденок. И уж если это не самая громкая премьера сезона, то точно одна из них.