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Мадина Гумерова рассказала о том, как предметы интерьера могут стать героями кинокартины

06.09.24 / 12:04
Мультипредприниматель и блогер Мадина Гумерова уверена, что за российской мебелью будущее.

Мадина Гумерова рассказала о том, как предметы интерьера могут стать героями кинокартины
Сеть салонов мебели российских дизайнеров «Предметы» является крупнейшим маркетплейсом российского предметного дизайна, который предлагает мебель и детали интерьера напрямую от брендов.

За время работы платформа вошла в 100 лучших интерьерных салонов России по версии журнала La Ficelle, а Мадина получила премию в номинации «Прорыв года» от издания Собака.ру.

Мадина рассказала, что её компания занимается продвижением российской дизайнерской мебели, ориентированной на концепцию «сделано в России». К ним обращаются как дизайнеры, так и частные клиенты на стадии, когда у них уже есть обмерочный план с размерами и референсные картинки из Pinterest, которые они согласовали с заказчиками. Некоторые клиенты приходят к ним и на этапе визуализации».

А недавно, в интерьерах «Предметов» снималось кино с Анной Михалковой, где небольшую роль получила и Мадина Гумерова. Она сыграла галеристку, которую тоже звали Мадина.
Ну, и, конечно, наша мебель также «принимала» активное участие в съемках», — пошутила блогер.

Мадина Гумерова рассказала о том, как предметы интерьера могут стать героями кинокартины


Стоит отметить, что платформа «Предметы» сотрудничает только с теми брендами, которые себя зарекомендовали. При выборе производителей команда салона ориентируется на высокое качество материалов, репутацию и другие нюансы.

Для заказа мебели нужно прислать ее размеры, планы помещений и стилистику, на основе чего менеджеры подбирают различные варианты. В качестве основных критериев выступают размеры, стиль и ценовой диапазон, который указывает в заявке заказчик. Результаты подбора выглядят очень привлекательно, с логотипами и всей необходимой информацией, включая детали доставки.

«Приятно сотрудничать с дизайнерами интерьеров. Им не нужно искать мебель, ездить по фабрикам, смотреть рекламные ролики, выбирать материалы. Сейчас в России открывается много производств, и мы точно знаем, у кого какое качество, что они могут предложить. Предварительно едем на производство, берем один-два предмета интерьера для того, чтобы оценить прочность материалов, скорость изготовления, отследить то, как происходит коммуникация с представителями фабрики», — рассказала Мадина Гумерова.

Стоимость мебели в «Предметах» не отличается от той, которую предлагает производитель. В салонах всегда есть актуальные образцы, которые позволяют выбрать кресло конкретно бренда — посидеть на нем, потрогать.

«За время нашей работы заключили партнерские отношения почти с 200 брендами. Всех их отбирали лично, ориентируясь на актуальные модели. Сейчас сформировался пул надежных поставщиков, которые предлагают выгодные условия», — поясняет Мадина Гумерова.

Подобрать мебель и детали интерьера можно онлайн на сайте, в соцсетях и в двух салонах компании. Первый открылся и до сих пор успешно работает в Самаре, на родине Мадины: «Он расположен в старинном особняке, построенном в 1861 году. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить исторический интерьер и детали здания, уделяя особое внимание каждому кирпичу и элементу декора». Второй запустили полтора года назад в Москве — на Бауманская 9/23 стр. 3 в модном пространстве «Суперметалл», где снимаются современные фильмы и клипы.

Если говорить о планах, есть идея создать хаб в сфере предметного дизайна, где можно соединить дизайнеров и производителей. Хочется облегчить взаимодействие между заказчиком и производителем, добавив к этому еще и ритейл.

Мадина Гумерова рассказала о том, как предметы интерьера могут стать героями кинокартины

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Ключевые слова: Мадина Гумерова

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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