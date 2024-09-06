Мадина Гумерова рассказала о том, как предметы интерьера могут стать героями кинокартины

Надя Сысоева впервые решилась на кардинальное преображение из-за Саши Стоуна

Актриса юмористического жанра Надежда Сысоева уже в который раз посещает разные шоу и передачи, где со слезами на глазах рассказывает о том, как же ей хорошо было с блогером Сашей Стоуном.