Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков

Он перестал выходить на сцену родного КВН с 2022 года. Говорят, что именно тогда у него уже была онкология, которая впоследствии ухудшилась, что и стало причиной смерти.Свои слова соболезнования и доброй памяти выразили не менее узнаваемые лица главной кнопки страны. Продюсер Константин Эрнст:"Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым".И друг всей жизни Маслякова Юлий Гусман."Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича. Могу сказать, что сегодня ушел из жизни великий человек, великий художник, великий создатель программ, не только КВН. Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом",- вспоминает товарищ Александра Васильевича.Стоит отметить, что Юлий с 2022 года также перестал быть членом жюри шоу. В данный момент ведущим шоу является Дмитрий Хрусталёв.