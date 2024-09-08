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Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков

08.09.24 / 22:59
Сегодня, 8 сентября, стало известно о том, что из жизни ушёл один из самых популярных ведущих России Александр Масляков.

Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков
Он перестал выходить на сцену родного КВН с 2022 года. Говорят, что именно тогда у него уже была онкология, которая впоследствии ухудшилась, что и стало причиной смерти.

Свои слова соболезнования и доброй памяти выразили не менее узнаваемые лица главной кнопки страны. Продюсер Константин Эрнст:

"Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым".

Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков


И друг всей жизни Маслякова Юлий Гусман.

"Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича. Могу сказать, что сегодня ушел из жизни великий человек, великий художник, великий создатель программ, не только КВН. Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом",

- вспоминает товарищ Александра Васильевича.

Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков


Стоит отметить, что Юлий с 2022 года также перестал быть членом жюри шоу. В данный момент ведущим шоу является Дмитрий Хрусталёв.

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Ключевые слова: Александр Масляков

Количество просмотров: 1 586
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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