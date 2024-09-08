Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков

Свои слова соболезнования и доброй памяти выразили не менее узнаваемые лица главной кнопки страны. Продюсер Константин Эрнст:
"Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым".
И друг всей жизни Маслякова Юлий Гусман.
"Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича. Могу сказать, что сегодня ушел из жизни великий человек, великий художник, великий создатель программ, не только КВН. Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом",
- вспоминает товарищ Александра Васильевича.
Стоит отметить, что Юлий с 2022 года также перестал быть членом жюри шоу. В данный момент ведущим шоу является Дмитрий Хрусталёв.