Надя Сысоева впервые решилась на кардинальное преображение из-за Саши Стоуна

Актриса юмористического жанра Надежда Сысоева уже в который раз посещает разные шоу и передачи, где со слезами на глазах рассказывает о том, как же ей хорошо было с блогером Сашей Стоуном.

Надя признаётся, что именно Саша стал тем самым мужчиной, который делал всё, как она пожелает. Искренне старался её радовать и делал всё, чтобы она улыбалась.Но, и эта красивая история закончилась разрывом, а Сысоева на фоне стресса впервые за карьеру на ТВ отстригла себе волосы. Как вам Надя Сысоева с каре? Чуть ниже фото для сравнения.