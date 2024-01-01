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Российский актёр Юра Борисов мило побеседовал с Анджелиной Джоли

Вчера, 23:21
Актёр из Реутова Юра Борисов к своему 31-летию добился значительных успехов в российском кино. А теперь он покоряет Запад.

Российский актёр Юра Борисов мило побеседовал с Анджелиной Джоли
А тут, в целом, не стоит забывать о моменте пиара и инфоповодов, который Юра и дал СМИ. На страницах своего блога он разместил фото, сделанное во время Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) во время премьеры фильма "Аноре", на котором он мило общается с самой Анджелиной Джоли. Выглядит Юра довольным и немного смущённым, как и популярная звезда американского кино.

Российский актёр Юра Борисов мило побеседовал с Анджелиной Джоли


Стоит отметить, что картина "Аноре" получила в этом году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Партнёршей Юры по киноленте стала актриса Майки Мэдисон.

Российский актёр Юра Борисов мило побеседовал с Анджелиной Джоли

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Юра Борисов

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Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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