Стоит отметить, что картина "Аноре" получила в этом году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Партнёршей Юры по киноленте стала актриса Майки Мэдисон.
Российский актёр Юра Борисов мило побеседовал с Анджелиной Джоли
Вчера, 23:21
Актёр из Реутова Юра Борисов к своему 31-летию добился значительных успехов в российском кино. А теперь он покоряет Запад.
А тут, в целом, не стоит забывать о моменте пиара и инфоповодов, который Юра и дал СМИ. На страницах своего блога он разместил фото, сделанное во время Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) во время премьеры фильма "Аноре", на котором он мило общается с самой Анджелиной Джоли. Выглядит Юра довольным и немного смущённым, как и популярная звезда американского кино.
Стоит отметить, что картина "Аноре" получила в этом году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Партнёршей Юры по киноленте стала актриса Майки Мэдисон.
Стоит отметить, что картина "Аноре" получила в этом году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Партнёршей Юры по киноленте стала актриса Майки Мэдисон.
← На снимках без фотошопа мать детей Пав... Новую фотосессию Беллы Хадид для журн... →
Ключевые слова: Анджелина Джоли, Юра Борисов
Количество просмотров: 1 248
Количество просмотров: 1 248
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: соцсеть
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Автор фото: соцсеть
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Российский актёр Юра Борисов мило побеседовал с Анджелиной Джоли Актёр из Реутова Юра Борисов к своему 31-летию добился значительных успехов в российском кино. А теперь он покоряет Запад.
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