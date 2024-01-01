На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше

Не секрет, что в последнее время многие поголовно используют фильтры, чтобы изменить внешность на снимках и сделать себя привлекательнее внешне. Не стала исключение им Ирина Болгар, которая более известна в Сети, как мать детей Павла Дурова.

44-летняя сама выложила в Сеть фотографии, сделанные три года назад во время благотворительного вечера в Париже.Правда, после она их удалила.Но вот в Интернет попали ещё кадры, явно не прошедшие столь серьёзную обработку, как у Ирины в блоге. И теперь на нас смотрит женщина, которая лет на 20 старше той, которая улыбается на селфи.Многие недоумевают, что молодой Дуров нашёл в Болгар. Но говорить об этом было бы не этично, не зная Ирину лично. А по внешности судить - ещё более низко.