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На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше

Вчера, 23:14
Не секрет, что в последнее время многие поголовно используют фильтры, чтобы изменить внешность на снимках и сделать себя привлекательнее внешне. Не стала исключение им Ирина Болгар, которая более известна в Сети, как мать детей Павла Дурова.

На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше
44-летняя сама выложила в Сеть фотографии, сделанные три года назад во время благотворительного вечера в Париже.

На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше


На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше


Правда, после она их удалила.

Но вот в Интернет попали ещё кадры, явно не прошедшие столь серьёзную обработку, как у Ирины в блоге. И теперь на нас смотрит женщина, которая лет на 20 старше той, которая улыбается на селфи.

На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше


На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше


На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше


На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше


Многие недоумевают, что молодой Дуров нашёл в Болгар. Но говорить об этом было бы не этично, не зная Ирину лично. А по внешности судить - ещё более низко.

На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше

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Ключевые слова: Павел Дуров, Ирина Болгар, мать детей Павла Дурова

Количество просмотров: 1 326
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше Не секрет, что в последнее время многие поголовно используют фильтры, чтобы изменить внешность на снимках и сделать себя привлекательнее внешне. Не стала исключение им Ирина Болгар, которая более известна в Сети, как мать детей Павла Дурова.
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