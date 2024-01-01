Сотрудница сетевого маркетплейса нахамила Виктории Дайнеко

По словам участницы "Фабрики Звёзд", она заняла очередь, за ней был мужчина с сыном. Но сотрудница предпочла обслужить не Вику, а того, кто стоял за ней. Аргументировала она это тем, что до завершения рабочего дня была минута."Чудесная фея на "Озон" добила день. За что? И мужчина, который решил показать своему сыну, как нужно распихивать девушек впереди него в очереди и отвоевывать свой заказ", - поражается Виктория.Помимо этого, девушка, которая по мнению Дайнеко намного её младше, ещё и усомнилась в адекватности артистки, высказав ей это в лицо."Сотрудница сказала, что обслуживает только адекватных людей, потому что я высказала ей претензию, что она не хочет обслуживать меня за минуту до конца ее рабочего дня после того, как я ждала 20 минут, пока она обслужит четыре человека передо мной. Но мужчину после меня она обслужила. Я подождала, пока она еще 11 минут поищет его заказ, а потом она мне по-прежнему отказала. Зато обслужила парня еще одного после меня. Короче, она из принципа не стала выдавать мне мой заказ. И что там про адекватность", - удивляется певица.