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Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля

Сегодня, 12:26
Пару дней назад на Первом канале вышел документальный фильм «Фабрика звезд. 20 лет спустя».

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля
Картина была посвящена популярному в начале нулевых музыкальному проекту и его резидентам. Победившая в 5-ом сезоне шоу Виктория Дайнеко поделилась своими воспоминаниями.

По словам певицы, она совершенно случайно оказалась на «Фабрике». Виктория проезжала мимо «Останкино» и увидела большое количество желающих попасть на проект. В тот момент она решила попробовать и свои силы.

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля


На шоу внимание Дайнеко сразу привлек достаточно яркий участник - Мигель (настоящее имя - Сергей Шестеперов). Однако он не ответил ей взаимностью.

«Я была немножечко влюблена в Мигеля, но Мигель был влюблен в Лирику Голубеву. И я поняла, что надо уже перестать его любить. А потом мне сказали: «Там такой хореограф у нас симпатичный». И я такая: «О, какой симпатичный»», — рассказала Виктория.

Тем хореографом оказался Гарик Рудник. С ним Дайнеко позже создала романтический номер.

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля


По словам певицы, она искренне благодарна «Фабрике» и не понимает, почему многие участники хотят забыть о проекте.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, Мигель, Игорь Рудник, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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