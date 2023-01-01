Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля

Картина была посвящена популярному в начале нулевых музыкальному проекту и его резидентам. Победившая в 5-ом сезоне шоу Виктория Дайнеко поделилась своими воспоминаниями.По словам певицы, она совершенно случайно оказалась на «Фабрике». Виктория проезжала мимо «Останкино» и увидела большое количество желающих попасть на проект. В тот момент она решила попробовать и свои силы.На шоу внимание Дайнеко сразу привлек достаточно яркий участник - Мигель (настоящее имя - Сергей Шестеперов). Однако он не ответил ей взаимностью.«Я была немножечко влюблена в Мигеля, но Мигель был влюблен в Лирику Голубеву. И я поняла, что надо уже перестать его любить. А потом мне сказали: «Там такой хореограф у нас симпатичный». И я такая: «О, какой симпатичный»», — рассказала Виктория.Тем хореографом оказался Гарик Рудник. С ним Дайнеко позже создала романтический номер.По словам певицы, она искренне благодарна «Фабрике» и не понимает, почему многие участники хотят забыть о проекте.