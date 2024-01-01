Отправившись в горы, Виктория Боня показала до неузнаваемости опухшее лицо

Казалось, что с такими опасными экспедициями Боня "завязала", но как бы не так. Вика снова в составе команды, которая ищет приключения и находит их.«Первая лавина в первый же день», - поведала Виктория после того, как увидела тонны снега, срывающиеся вниз."Лавина нас обошла стороной, слава Богу! Мы набрали хорошую высоту сегодня. Дошли до 5400 метров и вернулись на 4900. Кто знает, тот поймет, что это значит на второй день прибытия на такой высоте. Пока всё идет по плану", - рассказывает Вика, демонстрируя лицо, которое в корне отличается от её внешнего вида на красных дорожках.Кстати, Боня поведала, что у неё вновь есть возлюбленный. Как радостно, что он любит её в любом виде.