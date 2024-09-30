Ирина Пегова удостоена звания народной артистки России

Актрису торжественно наградили в Большом театре. Радостную весь Ирина Пегова сообщила сама на странице в соцсети. Она поведала, что ей вручили значок и удостоверение народной артистки России.Звание присвоено еще весной, а теперь в здании Большого театра прошла торжественная церемония. Значок и удостоверение Пегова получила из рук министра культуры Ольги Любимовой."Ура! Указом президента от 3 апреля мне присвоили звание Народной артистки! И только сейчас я смогла его получить из рук нашего министра культуры Любимовой Ольги Борисовны! Звание ощутить никак невозможно, а вот “значок” теперь могу не только потрогать, но и с радостью носить на своей груди! "Служу Театру!", - поведала Пегова фолловерам.