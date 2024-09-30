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Ирина Пегова удостоена звания народной артистки России

30.09.24 / 15:17
46-летняя актриса Ирина Пегова теперь имеет звание народной артистки России.

Ирина Пегова удостоена звания народной артистки России
Актрису торжественно наградили в Большом театре. Радостную весь Ирина Пегова сообщила сама на странице в соцсети. Она поведала, что ей вручили значок и удостоверение народной артистки России.

Ирина Пегова удостоена звания народной артистки России


Звание присвоено еще весной, а теперь в здании Большого театра прошла торжественная церемония. Значок и удостоверение Пегова получила из рук министра культуры Ольги Любимовой.

Ирина Пегова удостоена звания народной артистки России


"Ура! Указом президента от 3 апреля мне присвоили звание Народной артистки! И только сейчас я смогла его получить из рук нашего министра культуры Любимовой Ольги Борисовны! Звание ощутить никак невозможно, а вот “значок” теперь могу не только потрогать, но и с радостью носить на своей груди! "Служу Театру!", - поведала Пегова фолловерам.

Ирина Пегова удостоена звания народной артистки России

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Ключевые слова: Ирина Пегова

Количество просмотров: 1 521
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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