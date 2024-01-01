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Кейт Миддлтон вышла на работу

Сегодня, 11:31
Она присоединилась к супругу во время его поездки.

Кейт Миддлтон вышла на работу
В начале этого года Британию накрыла волна конспирологических расследований. А все потому, что никто не мог понять, куда делась Принцесса. До этого во Дворце сделали объявление, что Кейт легла на плановое обследование, но оно явно затянулась. Вот после этого и появились многочисленные версии её отсутствия и самым безобидным предположением была пластическая операция, после которой Кейт не рекомендовано показываться на людях. Далее следуют кома, или даже убийство.

После того как пресс-служба несколько раз прокололась на фальшивых фотографиях Кейт, пришлось признаться, что у неё обнаружена онкология, проведена операция и сейчас идет процесс восстановления.

Впервые Миддлтон появилась на публике в июне во время военного парада Trooping the Colour. Тогда вся семья собралась на балконе Букингемского дворца, чтобы понаблюдать за пролетом британских ВВС и в тот раз Кейт даже было позволено постоять ближе к Королю.

Кейт Миддлтон вышла на работу


Но это был больше показательный выход в люди, а сейчас Герцогиня присоединилась к мужу во время его рабочей поездки и это уже совсем другое дело.

Кейт Миддлтон вышла на работу


Так что, Кейт Миддлтон вышла на работу, а значит здоровье позволяет.

Кейт Миддлтон вышла на работу


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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 1 287
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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