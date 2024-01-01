В начале этого года Британию накрыла волна конспирологических расследований. А все потому, что никто не мог понять, куда делась Принцесса. До этого во Дворце сделали объявление, что Кейт легла на плановое обследование, но оно явно затянулась. Вот после этого и появились многочисленные версии её отсутствия и самым безобидным предположением была пластическая операция, после которой Кейт не рекомендовано показываться на людях. Далее следуют кома, или даже убийство.После того как пресс-служба несколько раз прокололась на фальшивых фотографиях Кейт, пришлось признаться, что у неё обнаружена онкология, проведена операция и сейчас идет процесс восстановления.Впервые Миддлтон появилась на публике в июне во время военного парада Trooping the Colour. Тогда вся семья собралась на балконе Букингемского дворца, чтобы понаблюдать за пролетом британских ВВС и в тот раз Кейт даже было позволено постоять ближе к Королю.Но это был больше показательный выход в люди, а сейчас Герцогиня присоединилась к мужу во время его рабочей поездки и это уже совсем другое дело.Так что, Кейт Миддлтон вышла на работу, а значит здоровье позволяет.