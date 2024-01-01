Алиса Казьмина пришла на телешоу покаяться и показать свой новый нос

На протяжении всей этой эпопеи с провалившимся носом и прочими проблемами, за жизнью Казьминой – Аршавиной внимательно следил Андрей Малахов.Летом Алиса дала понять, что после 9 пластических операций её нос стал похож на нос и осталось несколько штрихов, чтобы довести его до нормального состояния, ну, а в октябре Андрей Малахов уже гостеприимно распахнул перед ней двери своей студии.Кроме демонстрации носа, Казьмина, конечно, коснулась темы того, как она увела Аршавина у беременной Юлии Барановской. Если верить Алисе, то ей очень за это стыдно и все её проблемы – это расплата за содеянное. Так что, сейчас она просит у неё прощение и готова повторить это ей лично.А еще, Казьмина вспомнила о том, что Барановская написала книгу «Всё к лучшему» и, наверное, так оно и есть. И с этим не поспоришь. Если бы не Казьмина, то Барановская так и осталась бы навсегда «женой футболиста» над которой потешались за полное отсутствие вкуса. А теперь она звезда Первого канала, общественный деятель и так далее. Это она должна Казьминой говорить спасибо, что все случилось именно так.