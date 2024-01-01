Тимати подарил своей подруге Вале необычный подарок

Сколько точно лет исполнилось Вале сказать сложно, поскольку она это тщательно скрывает. Например, в прошлом году среди хештегов, связанных с ДР была и циферка 20. Многие посчитали, что это как раз её возраст, но, судя по архивным фото, в прошлом году ей, скорее, исполнилось на 10 лет больше. Так что, будем считать, что в этом году ей 31 год.Так вот, судя по всему, автомобиля в подарок в этот раз она не получила, но, кроме ресторана с видом на Кремлевскую стену, было и еще что интересненькое.Оказывается, Тимати отвез свою подругу в тир, где она постреляла из пистолета.Правда, в прошлом году, в комментариях она эмоционально благодарила своего спонсора и уверяла, что о таком подарке мечтала всю жизнь. А вот в этот раз просто написала: HB to me. 15.10 Libra.Похоже, что с подарком Тимати не угодал.Ну, а вот так Валя Иванова выглядела во время своего сурового детства.Потом она подросла и поняла, что есть и другая жизнь. Главное найти того, кто бы мог её всем этим обеспечить.