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Певица и актриса Елена Князева представила свой новый трек «Чувства не горят».

Сегодня, 13:34
Лена стала автором слов и музыки к песне.

Певица и актриса Елена Князева представила свой новый трек «Чувства не горят».
В эту песню она вложила свои личные переживания и тем самым сделав эту работу искренней, эмоциональной и очень женственной.

Своими стихами Елена попыталась донести до слушателя главную мысль, что «Всё в этом мире может разрушиться. Всё кроме истинных чувств».

По мнению автора, женщина — это не картинка и не образ. Женщина — это то, что она творит с внутренним миром мужчин. В противном случае женщина, — всего лишь кукла, набитая всякой дрянью. Поэтому женская сексуальность и красота — поистине смертельное оружие только в том случае, когда внутри есть патроны интеллекта, порох самоуважения и детонатор гордости.
«С такой - и чувства не горят”, – утверждает певица.

Певица и актриса Елена Князева представила свой новый трек «Чувства не горят».


И на самом деле, как поёт Лена Князева, «горят мои воспоминания, но знаешь, чувства не горят». Ведь как бы память со временем ни стирала какие-то файлы с жёсткого диска наших эмоций, стоит чему-то триггернуть спрятанные под ворохом лет и новых событий спрятанную когда-то в потайные углы души чувства, как они оживают и возвращают нас к настоящему. К чувствам и к тому, куда ведёт нас наше сердце.


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Ключевые слова: Елена Князева

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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