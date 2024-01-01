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Глюкоза уверяет, что не принимала наркотики, но есть сомнения

Сегодня, 13:27
Накануне Наташа Чистякова-Ионова попала в неприятную ситуацию.

Глюкоза уверяет, что не принимала наркотики, но есть сомнения
Её задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в употреблении наркотиков. По заявлению компетентных органов гражданка Чистякова-Ионова вела себя немного странно: была похожа на пьяную, но алкоголем от неё не пахло. Отсутствие запаха подтвердили и понятые, но, поскольку от прохождения медицинской экспертизы она отказалась, то на неё автоматом составили протокол по административной статье 6.9 КоАП РФ и доставили в суд, где и признали виновной, выписав штраф на 5 тысяч рублей. Наказание могло быть и строже, но судья принял во внимание, что у неё двое несовершеннолетних детей.
Ну, а после этого Наташа Чистякова Ионова заверила, что никаких наркотиков она не принимала и всё это подстава от сами знаете кого.

Глюкоза уверяет, что не принимала наркотики, но есть сомнения


Возможно. Вот только её спутник Александр Шевцов освидетельствование прошел и получил 7 суток ареста за употребление.

Совпадение? Не думаю.

Глюкоза уверяет, что не принимала наркотики, но есть сомнения


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Ключевые слова: Наталья Чистякова-Ионова, Глюк'oZa

Количество просмотров: 806
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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