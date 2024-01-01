Глюкоза уверяет, что не принимала наркотики, но есть сомнения

Её задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в употреблении наркотиков. По заявлению компетентных органов гражданка Чистякова-Ионова вела себя немного странно: была похожа на пьяную, но алкоголем от неё не пахло. Отсутствие запаха подтвердили и понятые, но, поскольку от прохождения медицинской экспертизы она отказалась, то на неё автоматом составили протокол по административной статье 6.9 КоАП РФ и доставили в суд, где и признали виновной, выписав штраф на 5 тысяч рублей. Наказание могло быть и строже, но судья принял во внимание, что у неё двое несовершеннолетних детей.Ну, а после этого Наташа Чистякова Ионова заверила, что никаких наркотиков она не принимала и всё это подстава от сами знаете кого.Возможно. Вот только её спутник Александр Шевцов освидетельствование прошел и получил 7 суток ареста за употребление.Совпадение? Не думаю.