Кто стал новым избранником Анджелины Джоли

О том, что они с Бредом Питтом расстаются было объявлено 15 сентября 2016 года, но официально стали свободными они лишь 12 апреля 2019 года.С тех пор у каждого из них, конечно, были романы, но вот афишировать их никто из бывших супругов не торопился.Несколько лет назад таблоиды писали о романе Анджелины Джоли с рэпером, продюсером и режиссером камбоджийского происхождения по имени Прач Ли. Тогда Джоли зачастила на Лонг Бич, где обосновалась диаспора выходцев из Камбоджи, и репортеры связали это как раз с её романом.Какого-то серьезного продолжения это знакомство не получило, но вот любовь к рэперам у Анджелины осталась. Во время поездки в Лондон её заметили с рэпером Акала. Парочка проживала вместе в номере люксового отеля The Corinthia, а также для них был организован закрытый ужин на двоих в элитном клубе SoHo House. Но пока Джоли и Акала стараются держать свои отношения в тайне и даже тот самый ужин рэпер покинул через черный ход.И вот это, как раз странно. Обычно после таких ужинов парочка должна где-то уединиться, а не разбегаться по отдельности.