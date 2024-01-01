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Кто стал новым избранником Анджелины Джоли

Вчера, 15:18
С тех пор, как распался последний брак Джоли прошло 8 лет.

Кто стал новым избранником Анджелины Джоли
О том, что они с Бредом Питтом расстаются было объявлено 15 сентября 2016 года, но официально стали свободными они лишь 12 апреля 2019 года.

С тех пор у каждого из них, конечно, были романы, но вот афишировать их никто из бывших супругов не торопился.

Несколько лет назад таблоиды писали о романе Анджелины Джоли с рэпером, продюсером и режиссером камбоджийского происхождения по имени Прач Ли. Тогда Джоли зачастила на Лонг Бич, где обосновалась диаспора выходцев из Камбоджи, и репортеры связали это как раз с её романом.

Кто стал новым избранником Анджелины Джоли


Какого-то серьезного продолжения это знакомство не получило, но вот любовь к рэперам у Анджелины осталась. Во время поездки в Лондон её заметили с рэпером Акала. Парочка проживала вместе в номере люксового отеля The Corinthia, а также для них был организован закрытый ужин на двоих в элитном клубе SoHo House. Но пока Джоли и Акала стараются держать свои отношения в тайне и даже тот самый ужин рэпер покинул через черный ход.

Кто стал новым избранником Анджелины Джоли


И вот это, как раз странно. Обычно после таких ужинов парочка должна где-то уединиться, а не разбегаться по отдельности.

Кто стал новым избранником Анджелины Джоли

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Акала

Количество просмотров: 1 547
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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