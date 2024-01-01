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Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра»

Вчера, 16:47
Заглавная тема нового трека — манипуляции и игры в отношениях.

Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра»
И это не просто так. А все потому, что в век, когда техниками НЛП, манипуляций и пикапа может овладеть, каждый желающий, всё сложнее найти искренность. И терпеть игры от любимого человека — это совсем не то, чего хочется в здоровых отношениях.
Об этом и рассказал Nick Riin в своем треке «Игра».

Nick признался, что идея трека появилась не в его голове, а была увидена на просторах интернета, что и поспособствовало вектору рассуждения на эту тему в песне.

- Игры между двумя любящими людьми вряд ли хороши. Если есть Любовь, это отношения, которые понятны обоим. В них сквозит нежность, понимание, а не наоборот. И в жизни, особенно сегодняшней, и так чересчур много фальши, зла. Манипуляции и игры точно не нужны любящему и любимому человеку», — уверен Nick Riin.

Ну, а после релиза «Игры» его поклонники уверены, что их фрешмен с каждым новым треком всё прочнее закрепляется на музыкальном Олимпе.

Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра»




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Ключевые слова: Nick Riin

Количество просмотров: 1 469
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра» Заглавная тема нового трека — манипуляции и игры в отношениях.
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