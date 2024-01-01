Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра»

И это не просто так. А все потому, что в век, когда техниками НЛП, манипуляций и пикапа может овладеть, каждый желающий, всё сложнее найти искренность. И терпеть игры от любимого человека — это совсем не то, чего хочется в здоровых отношениях.Об этом и рассказал Nick Riin в своем треке «Игра».Nick признался, что идея трека появилась не в его голове, а была увидена на просторах интернета, что и поспособствовало вектору рассуждения на эту тему в песне.- Игры между двумя любящими людьми вряд ли хороши. Если есть Любовь, это отношения, которые понятны обоим. В них сквозит нежность, понимание, а не наоборот. И в жизни, особенно сегодняшней, и так чересчур много фальши, зла. Манипуляции и игры точно не нужны любящему и любимому человеку», — уверен Nick Riin.Ну, а после релиза «Игры» его поклонники уверены, что их фрешмен с каждым новым треком всё прочнее закрепляется на музыкальном Олимпе.