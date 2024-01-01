Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой роскошный дом

Рози родилась в городе Плимут, расположенном в графстве девон и известным своей военно-морской базой и судостроительными верфями. Но это было 37 лет назад, а сейчас топ модель, ангел Victoria’s Secret и гражданская жена самого русского американского актера Джейсона Стейтема проживает в шикарном лондонском особняке, где и растит двоих своих детей.Не так давно к ней в гости заглянули журналисты, а она устроила им небольшую экскурсию.Если честно, то дом больше похож на музей, где руками лучше ничего не трогать. И не потому, что там представлены антикварные вещи, а потому, что выглядит он очень стерильно и страшно там что-то испачкать.Хочется верить, что детская часть дома выглядит иначе.