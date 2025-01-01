Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация

Вчера, 16:20
Мероприятие прошло в последние дни февраля в диско-баре «Бигуди».

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация
Изюминкой этой встречи, которая получила название «Искушение», должна была стать презентация новых витаминов от бренда Smart Fruits.

Организаторы готовились к мероприятию больше месяца, продумывая всё до мелочей и создали настоящий «райский сад». Компания Lobacheva Project декорировала фотозону цветами и фруктами, сделав это место настоящей жемчужиной вечера.

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация


Не обошлось в этом райском саду и без «змея искусителя». В один из моментов в зале появилась девушка с двумя, необычными по окрасу, змеями, что произвело настоящий фурор среди гостей.

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация


Естественно, что райский сад и фрукты были выбраны не случайно, поскольку все это перекликалось с главной темой вечера - презентацией витаминов от Smart Fruits.

Перед гостями выступил коммерческий директор компании «Фармамед Михаил Борисович Колчевский. Он напомнил о том, что поддерживать свое здоровье нужно, вне зависимости от сезона, каждый день. Он рассказал об истории компании, составе, и вкусах продукта.

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация


Их, на данный момент, три. И это:
Витамин D Smart со вкусом клубники;
Fe+C Smart - железо и витамин C со вкусом черной смородины;
Mg+B6 Smart - магний и витамин B6 со вкусом манго, апельсина и маракуйи.

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация


Ну, а гостями этого вечера были певицы, актрисы и инфлюенсеры: Меседа Багаудинова, Даяна Брют, Таша Белая, Евгения Короткевич, Анэтта Бриль и другие.

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация


Все они получили в подарок витамины и другие подарки от партнеров презентации: клиники эстетической медицины Dr.Polino, Poletaeva Studio и Евгении Есманской.

Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация


← Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Б...

Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
В Москве состоялась презентация книги Елены Галицыной "Я - Земля"
В Москве состоялась презентация нового проекта и концертной программы певицы АНИРИ
Нюша решила создать райский сад к свадьбе
Презентация клипа Марии Алмы
Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация Мероприятие прошло в последние дни февраля в диско-баре «Бигуди».
Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли В ноябре прошлого года в сети активно обсуждали образы Джей Ло и Кристен Стюарт.
Лила Мосс, как когда-то её мать, появилась на публике в прозрачной блузке на голое тело Лила родилась 22 сентября 2002 года.
Оксана Самойлова намекает на очередную беременность Оксана давно уже сделала шоу из жизни своей семьи.
Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры Ольга Бузова изо всех сил старается не выпасть из медиапространства.
После оправдания ASAP Rocky счастливая и раскрепощенная Рианна попала на страницы Harper’s Bazaar Прошлая неделька выдалась тяжелой для Рианны и её мужа.
Ирина Шейк и Том Брэди снова встречаются Они познакомились в 2023, но не продержались вместе и года.
Восточно-славянские мотивы зазвучали в треке ZUSJE «Морозоньки» Артистка лейбла AllStars презентовала свой пронизывающий релиз.
Артист лейбла AllStars GOLOVATSKY рассказал о любви на языке музыки В новом треке «Тёмно-карие» он смог передать эмоции, боль и надежду.
Когда город засыпает, то просыпается музыка: TYSON OSTOMIN представил новый трек c вайбом ночных приключений Новый трек артиста лейбла AllStars получил название «00:00».
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.