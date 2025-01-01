Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация

Изюминкой этой встречи, которая получила название «Искушение», должна была стать презентация новых витаминов от бренда Smart Fruits.Организаторы готовились к мероприятию больше месяца, продумывая всё до мелочей и создали настоящий «райский сад». Компания Lobacheva Project декорировала фотозону цветами и фруктами, сделав это место настоящей жемчужиной вечера.Не обошлось в этом райском саду и без «змея искусителя». В один из моментов в зале появилась девушка с двумя, необычными по окрасу, змеями, что произвело настоящий фурор среди гостей.Естественно, что райский сад и фрукты были выбраны не случайно, поскольку все это перекликалось с главной темой вечера - презентацией витаминов от Smart Fruits.Перед гостями выступил коммерческий директор компании «Фармамед Михаил Борисович Колчевский. Он напомнил о том, что поддерживать свое здоровье нужно, вне зависимости от сезона, каждый день. Он рассказал об истории компании, составе, и вкусах продукта.Их, на данный момент, три. И это:Витамин D Smart со вкусом клубники;Fe+C Smart - железо и витамин C со вкусом черной смородины;Mg+B6 Smart - магний и витамин B6 со вкусом манго, апельсина и маракуйи.Ну, а гостями этого вечера были певицы, актрисы и инфлюенсеры: Меседа Багаудинова, Даяна Брют, Таша Белая, Евгения Короткевич, Анэтта Бриль и другие.Все они получили в подарок витамины и другие подарки от партнеров презентации: клиники эстетической медицины Dr.Polino, Poletaeva Studio и Евгении Есманской.