Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара

А все потому, что этой ночью вручали очередных «Оскаров» и даже те, кому не интересен кинематограф, следили за тем, кто выбрал для себя какой образ.Все же надо сказать, что Юра Борисов остался без награды, но на сцену все же поднимался, поскольку его «Анора» собрала аж пять призов. Ну, и на «красной дорожке» он, естественно, отметился в сопровождении супруги. И это все равно приятно.А вот Селена Гомес на дорожку почему-то вышла без Бенни Бланко. Наверное, не хотела отвлекать внимание фотографов от своей фигуры. А ведь еще несколько месяцев назад она заявляла, что приняла себя такой как есть и больше не будет заморачиваться на лишние кг. Но потом появился «оземпик животворящий».Майли Сайрус пришла на церемонию в компании лохматого Макса Морандо.А еще, особо внимательнве обратили внимание, что Майли отбелила брови. Возможно.Не очень понятно, что испортило настроение Лили Роуз Депп.Смотрела она на окружающих как-то слишком угрюмо.А вот Кайли Дженнер выглядела очень счастливой в компании Тимоти Шаламе. Говорят, они даже там страстно целовались.Ну, и образ у Кайли полностью ей соответствовал.Кстати, самой первой на красную дорожку вышла Ариана Гранде. В последнее вренмя она выбирает себя платья в которых достаточно сложно передвигаться. Эта церемония не стала исключением.Очень миленько сверкала в свете вспышек Эмма Стоун.Деми Мур на красной дорожке выглядела весьма довольной. Правда, "Оскара" она так и не получила, так что, очень может быть, что к утру её настроение испортилось.Ну, и сложно было не заметить Доджу Кэт. В этот вечер она была хищницей.А потом наступило время афтепати и тут наряды гостей стали заметно смелее.Тут среди веселящихся была замечена белоснежная Ким Кардашьян.А Зои Салдана откровенно светила перед камерами попкой.В своем репертуаре была и Джулия Фокс, плоявившись здесь в совершенно прозрачном платье. Так что, было здорово.