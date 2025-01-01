Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара

Сегодня, 11:37
Минувшая ночь стала богатой на события.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара
А все потому, что этой ночью вручали очередных «Оскаров» и даже те, кому не интересен кинематограф, следили за тем, кто выбрал для себя какой образ.

Все же надо сказать, что Юра Борисов остался без награды, но на сцену все же поднимался, поскольку его «Анора» собрала аж пять призов. Ну, и на «красной дорожке» он, естественно, отметился в сопровождении супруги. И это все равно приятно.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


А вот Селена Гомес на дорожку почему-то вышла без Бенни Бланко. Наверное, не хотела отвлекать внимание фотографов от своей фигуры. А ведь еще несколько месяцев назад она заявляла, что приняла себя такой как есть и больше не будет заморачиваться на лишние кг. Но потом появился «оземпик животворящий».

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Майли Сайрус пришла на церемонию в компании лохматого Макса Морандо.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


А еще, особо внимательнве обратили внимание, что Майли отбелила брови. Возможно.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Не очень понятно, что испортило настроение Лили Роуз Депп.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Смотрела она на окружающих как-то слишком угрюмо.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


А вот Кайли Дженнер выглядела очень счастливой в компании Тимоти Шаламе. Говорят, они даже там страстно целовались.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Ну, и образ у Кайли полностью ей соответствовал.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Кстати, самой первой на красную дорожку вышла Ариана Гранде. В последнее вренмя она выбирает себя платья в которых достаточно сложно передвигаться. Эта церемония не стала исключением.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Очень миленько сверкала в свете вспышек Эмма Стоун.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Деми Мур на красной дорожке выглядела весьма довольной. Правда, "Оскара" она так и не получила, так что, очень может быть, что к утру её настроение испортилось.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Ну, и сложно было не заметить Доджу Кэт. В этот вечер она была хищницей.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


А потом наступило время афтепати и тут наряды гостей стали заметно смелее.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


Тут среди веселящихся была замечена белоснежная Ким Кардашьян.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


А Зои Салдана откровенно светила перед камерами попкой.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара


В своем репертуаре была и Джулия Фокс, плоявившись здесь в совершенно прозрачном платье. Так что, было здорово.

Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара




← Райский сад, змеи и искушение: в Москве...

Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Бенни Бланко умело играет на слабостях похудевшей Селены Гомес
Селена Гомес уже подобрала себе костюмчик на Хеллоуин
Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда
Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном
Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan И это не удивительно.
Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара Минувшая ночь стала богатой на события.
Райский сад, змеи и искушение: в Москве состоялась очень экзотическая презентация Мероприятие прошло в последние дни февраля в диско-баре «Бигуди».
Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли В ноябре прошлого года в сети активно обсуждали образы Джей Ло и Кристен Стюарт.
Лила Мосс, как когда-то её мать, появилась на публике в прозрачной блузке на голое тело Лила родилась 22 сентября 2002 года.
Оксана Самойлова намекает на очередную беременность Оксана давно уже сделала шоу из жизни своей семьи.
Любить себя: Ольга Бузова поделилась пикантным видео после антицеллюлитной процедуры Ольга Бузова изо всех сил старается не выпасть из медиапространства.
После оправдания ASAP Rocky счастливая и раскрепощенная Рианна попала на страницы Harper’s Bazaar Прошлая неделька выдалась тяжелой для Рианны и её мужа.
Ирина Шейк и Том Брэди снова встречаются Они познакомились в 2023, но не продержались вместе и года.
Восточно-славянские мотивы зазвучали в треке ZUSJE «Морозоньки» Артистка лейбла AllStars презентовала свой пронизывающий релиз.
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.