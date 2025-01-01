Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли

Тогда в Нью Йорке уже начало холодать и она появилась на улице в шерстяных шортиках, что сделало её образ весьма пикантным.Конечно, и до этого момента девушки и женщины появлялись на улицах в обтягивающих маленьких шортиках, но тогда это был некий спортивный стиль. А вот у Кристен Стюарт это уже было повседневной одеждой. Особенно ярко это смотрелось вместе с босоножками и носками.Наш человек в Европе Виктория Боня примерила на себя нечто подобное уже в этом году и, как кажется, осталась собой весьма довольна.А накануне уроженка Перми Наталья Сергеевна Полевщикова, более известная как модель Наташа Поли, привлекла к себе внимание, появившись на показе Fendi в рамках Недели моды в Милане в крошечных шортах телесного цвета, дополненных соответствующим топом.Надо сказать, что с каждым днем эти шортики все больше и больше становятся похожи на нижнее бельё.