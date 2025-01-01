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Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли

Вчера, 12:17
В ноябре прошлого года в сети активно обсуждали образы Джей Ло и Кристен Стюарт.

Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли
Тогда в Нью Йорке уже начало холодать и она появилась на улице в шерстяных шортиках, что сделало её образ весьма пикантным.

Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли


Конечно, и до этого момента девушки и женщины появлялись на улицах в обтягивающих маленьких шортиках, но тогда это был некий спортивный стиль. А вот у Кристен Стюарт это уже было повседневной одеждой. Особенно ярко это смотрелось вместе с босоножками и носками.

Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли


Наш человек в Европе Виктория Боня примерила на себя нечто подобное уже в этом году и, как кажется, осталась собой весьма довольна.

Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли


А накануне уроженка Перми Наталья Сергеевна Полевщикова, более известная как модель Наташа Поли, привлекла к себе внимание, появившись на показе Fendi в рамках Недели моды в Милане в крошечных шортах телесного цвета, дополненных соответствующим топом.

Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли


Надо сказать, что с каждым днем эти шортики все больше и больше становятся похожи на нижнее бельё.

Вслед за Дженнифер Лопес и Викторией Боней тренд на микрошортики поддержала Наташа Поли


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Ключевые слова: Наташа Поли, Дженнифер Лопес, Кристен Стюарт, Виктория Боня

Количество просмотров: 2 106
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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