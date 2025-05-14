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Жена Александра Цекало Дарина Эрвин неожиданно забыла русский язык

14.05.25 / 11:26
Накануне парочка объявилась в Москве.

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин неожиданно забыла русский язык
Они стали гостями на вручении премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Так вот, Цекало не было в Москве 5 лет, но сейчас уроженец Киева, похоже, наконец, понял, кто выйдет победителем их противостояния России и Украины и решил, что можно возвращаться. Ну, а учитывая, что последние годы он просто пропал с радаров и не делал никаких заявлений, претензий от «общественности» к нему, вроде, нет. Во всяком случае пока. Парочка охотно позировала перед фотографами, а Саша нежно поддерживал Дарину за локоток, а иногда приобнимал за талию.

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин неожиданно забыла русский язык


Надо сказать, что Александр Евгеньевич к своим 64 годам заметно похудел, видимо, ровняясь на свою супругу, от которой скоро останутся одни уши. По зиме пошли слухи, что они расстались, но, как видим, нет.

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин неожиданно забыла русский язык


Примечательно, что Дарина общалась в зале на английском языке. Забыла русский? А ведь в 2021 году, когда снималась в сериале «Мажор» по протекции своего муженька, весьма бодро говорила на «великом и могучем».

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин неожиданно забыла русский язык


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Ключевые слова: Дарина Эрвин, Александр Цекало

Количество просмотров: 2 795
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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